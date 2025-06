Nem is jelentkezett a cég, nyertesnek javasolták: kihullottak a csontvázak a szekrényből Zuglóban

A kertészeti feladatokat végző Lombok Store Kft. úgy kapott 89,9 millió forintos megbízást, hogy a vizsgálat szerint sem megfelelő eszközállománnyal, sem elég alkalmazottal nem rendelkezett. A cég számlái alapján az sem ellenőrizhető, hogy történt-e tényleges munkavégzés. A jelentés az ügyészség, az ÁSZ és a Közbeszerzési Hatóság vizsgálatát is javasolja.

Egy 2024-es pályázat során három cég – köztük az Elektro-Contract 2001 Kft. – teljesen azonos tartalmú ajánlatot nyújtott be. A ZVK azonban nem a legjobb pontszámot kapó, valóban pályázó céget, hanem a Gazsi és Gazsi Kft.-t javasolta nyertesnek, amely el sem indult az eljárásban. A jelentés készítői szerint ez sablonhasználati hibára vagy tudatos manipulációra utalhat.

Rózsa András polgármester jelentette be.

A dokumentum szerint a XIV. kerület önkormányzati cége éveken át egy szűk vállalkozói kört juttatott közpénzes megbízásokhoz, gyakran látszólagos versenyeztetéssel. Előfordult olyan eset is, hogy egy pályázaton nem is induló céget javasoltak nyertesnek.

