Mit hozott Magyarországnak a 20 éves EU-tagság? Medgyessy Péter lesz a Klasszis Klub vendége

Ezt is megkérdezzük hazánk 2002 májusa és 2004 szeptembere között regnált miniszterelnökétől a Klasszis Média Lapcsoport következő, április 22-én, kivételesen hétfőn délután sorra kerülő online adásában. Vendégünkkel azonban nemcsak vissza-, hanem előre is tekintünk, átbeszéljük, mi várható a június 9-én sorra kerülő európai parlamenti és önkormányzati választásokon, valamint a július 1-jétől esedékes EU-s elnökségünktől. S mivel Medgyessy Péternek nemcsak kormányfői tisztségében volt közvetlen rálátása a gazdaságra, hanem közgazdász végzettsége okán is – kétszer is volt pénzügyminiszter, továbbá bankelnök – természetesen az infláció, a gazdasági növekedés, az államadósság és az európai uniós források is terítékre kerülnek. Meg természetesen azok a kérdések, amelyekre olvasóink kíváncsiak.