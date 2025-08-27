„Nem jön ki a matek” – levelet írt Magyar Péter Orbán Viktor apjának

Az elmúlt hetekben újra a közérdeklődés középpontjába került hatvanpusztai birtokkal kapcsolatban tett közzé nyílt levelet Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Orbán Győzőnek, Orbán Viktor édesapjának címezve.
„A minap azt állította, hogy a Dolomit Kft. bevételeiből fedezte a 300 hektár föld megvételét és 7000 négyzetméternyi építkezést” – fogalmaz Magyar „Győző Bátyám” megszólítással címzett írásában. Azonban szerinte
„nem jön ki a matek a hatvanpusztai uradalmi birtok kapcsán”.
Magyar az elérhető információk alapján a hatvanpusztai építkezés költségét 15-20 milliárd forintra becsüli, miközben az Orbán Győző 51 százalékos tulajdonában lévő Dolomit Kft. a miniszterelnök apjára jutó adózott nyeresége csak 8,41 milliárd volt szerinte.
Ezután Magyar arra szólítja fel Orbán Győzőt, hogy mindent hozzon nyilvánosságra.
"Ha tényleg tisztázni akarja a fiát, Orbán Viktort a vádak alól, akkor minden dokumentumot hozzon nyilvánosságra!
A magyarok csak a saját szemüknek hisznek!
Tegye nyilvánossá a szerződéseket, a számlákat és a kifizetéseket!
Ezzel ország-világ előtt bizonyíthatná, hogy minden tisztességesen, szabályszerűen történt."
Majd azt ígéri, hogy egy új, Tisza-kormány, illetve a beígért Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal így is, úgy is ki fogja vizsgálni a hatvanpusztai építkezés részleteit.
„Ha nem élne ezzel a lehetőséggel, tíz hónap múlva akkor is kiderül minden, mert a kormányváltás után az adóhatóság minden tételt egyesével, tégláról téglára át fog vizsgálni”