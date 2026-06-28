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Nem jött be a közösségimédia-tiltás Ausztráliában, szigorít a kormány

mfor.hu

A techcégeket 21,2 milliárd forintnak megfelelő ausztrál dollárra is büntethetik, ha nem gondoskodnak arról, hogy a 16 éven aluli gyerekek ne férjenek hozzá az alkalmazásaikhoz.

A jelenlegi 49,5 millió ausztrál dollárról 99 millióra (21,2 milliárd forintra) emeli a techcégekre kiszabható büntetés felső korlátját az ausztrál kormány. Ezt abban az esetben alkalmazhatják, ha a közösségimédia-platformok üzemeltetői nem gondoskodnak arról, hogy 16 év alatti gyerekek ne érjék el az oldalaikat.

Tavaly december óta a Facebook, az Instagram, a TikTok, az X, vagy a Snapchat használata is törvénybe ütközik 16 év alatti gyerekek számára. A szabályozást azért vezették be, mert a gyerekek lelki egészségében súlyos károkat okozhatnak az online platformok. 

Egy friss kutatás szerint azonban a 16 év alatti gyerekek túlnyomó része a tiltás ellenére is használja a közösségimédia-platformokat. A korhatár alá tartozó válaszolók 85 százaléka válaszolta ezt, többségük a saját fiókjával lépett be az alkalmazásokba, egyszerűen 16 év felettinek állítva be a profiját. A platformok mindössze a gyerekek töredékétől kértek személyi igazolványt az appok további használatához – írja a Guardian.

A kormány jelenleg is vizsgálja, hogy a Meta, a Google, a YouTube, valamint a Snapchat és a TikTok mennyire felel meg az elvárásoknak.

Az európai országok közül: Franciaországban, Nagy-Britanniában, Görögországban, Ausztriában és Spanyolországban is bejelentettek hasonló korlátozásokat. Az Mfor korábban részletesen foglalkozott a tiltás esetleges hatékonyságával, illetve a gyerekekre leselkedő veszélyekkel az online világban. 

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