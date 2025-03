Nem jött össze a fideszes karrier Magyar Péternek, ezért kivált?

A kiszorítási folyamat része volt az is, amikor 2023 őszén kizárták a számos befolyásos kormányzati szereplőt a sorai között tudó Stádium Klubból. A Stádiumot Gulyás Gergely alapította még 2010-ben olyan emberekkel közösen, akik az őszödi beszéd utáni 2006-os események során felléptek az akkori kormánnyal szemben. A klubnak több jól ismert tagja van: ilyen Balog Zoltán református püspök, korábbi kormánytag; Novák Katalin volt köztársasági elnök és Juhász Imre, az Alkotmánybíróság jelenlegi elnöke – írta a Direkt36.

