1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Európai Unió Ukrajna Orbán Viktor

Nem konzultál, petíciót indít a kormány

mfor.hu

A „brüsszeli háborús terv” finanszírozása elleni petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

A kormányfő a Facebookra feltöltött videójában beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták a témában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolóját – jelentette az MTI.

„Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is” – fűzte hozzá.

A miniszterelnök tudatta, a kormányülésen egyetértettek abban, hogy „a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se”.

Hozzátette: „ha beadnánk a derekunkat”, akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem „a brüsszeli hadisarcról” szólna. „Ezt nem engedhetjük” – emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor bejelentette: ezért úgy döntöttek, petíciót indítanak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Ungár Péter visszavonul a nagypolitikától, fontos területen dolgozik majd

Az LMP-s országgyűlési képviselő, és egyben az ellenzéki párt társelnöke nem indul a 2026-os választásokon.

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

Vége Budapest átvilágításának, Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül

A fővárosnak kevesebb pénzből kell ugyanazokat a szolgáltatásokat nyújtani, mint korábban, hiszen tavaly is 13 százalékkal kevesebb adóbevétele volt, mint a Tarlós-éra utolsó évében, 2019-ben.

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

88 nappal a választás előtt nagyon vezet a Tisza két felmérés szerint is

Az IDEA és a Medián is publikálta a számait.

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Választás 2026: Orbán Viktor és Magyar Péter is tűzifával kampányol

Meghosszabbítják a szociális tűzifa programot.

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Szinte bárki megszámolhatja, hány szavazatot kapott a Fidesz

Várják a jelentkezéseket a helyi választási irodák az április 12-ei országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságaiba.

Hadházy Ákos nem adja fel – keddenként tüntet

Hadházy Ákos ismét tüntet – szerinte van értelme

Az ellenzéki képviselő folytatta rendszeres keddi tüntetés-sorozatát a fővárosban. Szólt a kétkedőkhöz.

Olyan történt az RTL-el, amire régóta nem volt példa

Olyan történt az RTL-lel, amire régóta nem volt példa

A 2. héten meglepő végeredmény született.

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz előnyt lát

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz-előnyt lát

Felmérésük szerint a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza Párt 40, a Mi Hazánk pedig hat százalékát kapná meg egy most vasárnapi választáson.

Az Integritás Hatóság a nyomozás közepén új felsőkategóriás autót vett

Miután három, autóbérlésre és/ vagy -vásárlásra kiírt közbeszerzésük is eredménytelen lett, s a hatóság ellen jelenleg is nyomozások folynak, most új gépjárműt vásárolt az Integritás Hatóság több mint 24 millió forintért.

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Április 12-én lesznek a választások.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168