Nem konzultál, petíciót indít a kormány

A kormányfő a Facebookra feltöltött videójában beszámolt arról, hogy a szerdai kormányülésen meghallgatták a témában Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter beszámolóját – jelentette az MTI.

„Ukrajna ugyanis 800 milliárd dollárt követel Európától a következő tíz évre, ezt a brüsszeliek pedig a tagállamoktól akarják elvenni, így tőlünk, magyaroktól is” – fűzte hozzá.

A miniszterelnök tudatta, a kormányülésen egyetértettek abban, hogy „a brüsszeli követeléseket el kell utasítanunk, nem akarunk fizetni a háborúért, nem akarjuk fizetni az ukránok rezsijét és nem akarjuk fizetni a háború miatt elszabadult energiaárakat se”.

Hozzátette: „ha beadnánk a derekunkat”, akkor a következő tíz évünk nem a magyar családokról, hanem „a brüsszeli hadisarcról” szólna. „Ezt nem engedhetjük” – emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor bejelentette: ezért úgy döntöttek, petíciót indítanak.