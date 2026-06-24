Nem lassít Ruff Bálint: rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten, fontos szavazásokkal

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is tárgyalhatja az Országgyűlés jövő héten, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte hétfőre és keddre. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára.

Ruff Bálint a rendkívüli ülés időpontjának 2026. június 29-30-át javasolta, és hat előterjesztést megtárgyalását indítványozta az Országgyűlésnek. Ezek között szerepel a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő indítvány és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat is. Ezeket az előterjesztéseket tiszás országgyűlési képviselők jegyzik.

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A parlament megtárgyalná az egészségügyi miniszternek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997-es törvény módosításáról szóló indítványát, és a pénzügyminiszter adótörvények módosításával kapcsolatos előterjesztését is.

Az Országgyűlés napirendjén szerepelhet még az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslat, amelyet a parlamenti frakciók közösen nyújtottak be. Az indítványt Toroczkai László (Mi Hazánk), Németh Zsolt (Fidesz), Juhász Hajnalka (KDNP), valamint Kincse Csongor, Kalázdi-Kerekes Kinga, Hajdu Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők jegyzik.

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Az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június tizenötödikéig tartott. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azóta már harmadszor kezdeményezi rendkívüli parlamenti ülést összehívását arra hivatkozva, hogy a tárgyalandó indítványokkal összefüggő szavazások őszi ülésszakra halasztása késleltetné több fontos jogalkotási és szakpolitikai célkitűzés megvalósítását, valamint egyes, folyamatban lévő intézkedések végrehajtását.

(MTI)