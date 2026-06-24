2p
Közélet parlament Tisza Párt Ruff Bálint

Nem lassít Ruff Bálint: rendkívüli parlamenti ülés jöhet a jövő héten, fontos szavazásokkal

mfor.hu

Gyorsan akarnak szavazni fontos törvényekről.

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslatot is tárgyalhatja az Országgyűlés jövő héten, miután a Miniszterelnökséget vezető miniszter a parlament rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte hétfőre és keddre. Az erről szóló dokumentum szerdán került fel a parlament honlapjára.

Ruff Bálint a rendkívüli ülés időpontjának 2026. június 29-30-át javasolta, és hat előterjesztést megtárgyalását indítványozta az Országgyűlésnek. Ezek között szerepel a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat, a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő indítvány és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat is. Ezeket az előterjesztéseket tiszás országgyűlési képviselők jegyzik.

A parlament megtárgyalná az egészségügyi miniszternek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997-es törvény módosításáról szóló indítványát, és a pénzügyminiszter adótörvények módosításával kapcsolatos előterjesztését is.

Az Országgyűlés napirendjén szerepelhet még az Interparlamentáris Unió magyar nemzeti csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslat, amelyet a parlamenti frakciók közösen nyújtottak be. Az indítványt Toroczkai László (Mi Hazánk), Németh Zsolt (Fidesz), Juhász Hajnalka (KDNP), valamint Kincse Csongor, Kalázdi-Kerekes Kinga, Hajdu Márton és Kulcsár Krisztián tiszás képviselők jegyzik.

Az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június tizenötödikéig tartott. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azóta már harmadszor kezdeményezi rendkívüli parlamenti ülést összehívását arra hivatkozva, hogy a tárgyalandó indítványokkal összefüggő szavazások őszi ülésszakra halasztása késleltetné több fontos jogalkotási és szakpolitikai célkitűzés megvalósítását, valamint egyes, folyamatban lévő intézkedések végrehajtását.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megpecsételődik Balásy Gyula cégeinek sorsa? Megszólalt a minisztérium

Megpecsételődik Balásy Gyula cégeinek sorsa? Megszólalt a minisztérium

Felmondják a keretszerződéseket.

Tetszik a népnek, amit Magyar Péter csinál, de az alkotmányozás már nem annyira

Tetszik a népnek, amit Magyar Péter csinál, de az alkotmányozás már nem annyira

A vagyonvisszaszerzés jöhet, Sulyok Tamás viszont kicsit kevésbé mehet. Friss közvélemény-kutatás a hétfőn bejelentett intézkedésekről.

Évtizedes adósságot teljesített Magyar Péter

Évtizedes adósságot teljesített Magyar Péter

Persze még meg is kell szavazni a javaslatot.

„Az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb” – visszavágott a bukott államtitkár

„Az emberek gonoszságánál csak az ostobaságuk nagyobb” – visszavágott a bukott államtitkár

Háta mögött rúgták ki a szaklap éléről a volt kommunikációs államtitkárt. 

Rég törtek ennyire borsot az RTL és a TV2 orra alá

Beköszöntött a kánikula a nézettségi adatokban.

Hat embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében

Hat embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében

Bús Balázst is gyanúsítottként hallgatták ki. 

Csorognak vissza a Nemzeti Kulturális Alapból kiutalt támogatások

Csorognak vissza a Nemzeti Kulturális Alapból kiutalt támogatások

Százmilliókat küldenek vissza. 

Eldőlt: nem jár élethosszig tartó juttatás Sulyoknak, Schmitt Pálnak és Novák Katalinnak

Eldőlt: nem jár élethosszig tartó juttatás Sulyok Tamásnak, Schmitt Pálnak és Novák Katalinnak

Nem kapnak többmilliós fizetést és a térítésmentes egészségügyi ellátást sem.  

Egész évben erőforrás a cégek számára a diákmunkás

Egész évben erőforrás a cégek számára a diákmunkás

Idén 4,6 százalékkal nőtt az órabér.

Elmozdítása után is nyögheti Sulyok Tamás a Magyar-kormány intézkedéseit?

Elmozdítása után is nyögheti Sulyok Tamás a Magyar-kormány intézkedéseit? – Frissítve

Kénytelen lehet lemondani a későbbi kiváltságairól is Sulyok Tamás, ha megvalósul, amit a kormányfő tervez.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG