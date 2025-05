Nem lehetett politikai kérdést feltenni az átláthatósági törvény célalapítványának

ezt az adó 1 százalékos ügyet ilyen módon, ahogy most bekerült két napja a közbeszédbe, ne érintsük.”

Valamennyi pozitív volt, elutasító határozat még nem született. Beszélt arról is, hogy a kuratórium öt tagján kívül még tíz ember foglalkozik az igények elbírálásával. A gyerekek és az onkológiai betegek kérelmeit előre veszik, s ígérte, a többiről is igyekeznek időben döntést hozni. Az elnök úgy vélte: szeptemberig behozhatják a lemaradást, tempósan dolgoznak ezért.

Ugyan a Népszavával már április végén közölt adatokat a működéséről, ám nyilvános fórumon most először beszélt magáról az alapítvány. A gyógyszeripar képviselőivel megtelt teremben az egyedi méltányossági rendszerrel foglalkozó kerekasztal részvevőjeként Putnoki Katalin elmondta:

Az egyedi méltányosságból adható terápiák és eszközök támogatási kérelmeiről döntő alapítvány legutóbb azzal került a címlapokra, hogy a civil szervezetektől elkobzandó egyszázalékos adókat is ők kapnák meg a kormány szándékai szerint. Ám erről a fórumon még a betegszervezetek képviselői sem kérdezhettek.

