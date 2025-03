Nem lesz előrehozott választás, nem oszlatják fel a parlamentet – a DK összes keddi javaslatát leszavazta a Fidesz

Leszavazta a Btk. szigorításáról szóló javaslatukat is kiskorúak, gyerekek ellen elkövetett agresszió esetén, hogy a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményt külön BTK tényállásként illesszék be a törvénybe. A DK szerint a Fidesz tehát nem támogatja, hogy a gyermekeket megvédjék, és fellépjenek a családon belüli erőszak ellen – sorolta a DK leszavazott javaslatait a DK országgyűlési képviselője.

A Fidesz leszavazta a DK előrehozott választásról, a távoltartási végzésről és a Btk. szigorításáról szóló javaslatát is.

