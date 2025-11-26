Nem lesz főpolgármester-helyettes – a Fidesz bojkottálta a szavazást

Titkos szavazással döntöttek arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadja-e Karácsony Gergely javaslatát, miszerint Tüttő Kata legyen a főpolgármester-helyettes: 8 igen és 11 nem mellett, 1 érvénytelen szavazattal a javaslat nem ment át.

A javaslat vitája nem nyúlt hosszúra, először Karácsony emlékeztetett mindenkit arra, hogy Tüttő Kata az előző ciklusban is főpolgármester-helyettes volt, ebbéli minőségében pedig Karácsony szerint kiemelkedő munkát végzett, majd arra kérte a képviselő-testületet, hogy most is támogassák a jelöltet – foglalja össze a 444.

Karácsony Gergely és Tüttő Kata villamosa úgy tűnik nem indult el

Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

Szepesfalvy Anna (Fidesz) szerint a Tiszának Budapesten a városvezetés részeként kéne működnie, de nem ezt teszik, amíg pedig nem ezt teszik, „nekünk, mint ellenzéki frakciónak, nincs dolgunk” – mondta. Emiatt a Fidesz a főpolgármester-helyettesi javaslatról nem szavazott, sőt, szavazatszámlálót sem delegáltak.

Bár előzetesen tudni lehetett, hogy Tüttő Kata személye a Fővárosi Közgyűlés frakcióinak egy részét nem győzte meg, Karácsony Gergely főpolgármester mégis azt a javaslatot nyújtotta be a mai ülésre, amiben őt javasolta főpolgármester-helyettesnek. Karácsony Gergely múlt hét péntek délelőtt jelentette be, hogy Tüttő Kata szocialista politikust jelöli helyettesének, akit a „politikai patthelyzet” miatt csak az új kormány megalakulásáig választana meg.