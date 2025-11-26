2p

Nem lesz főpolgármester-helyettes – a Fidesz bojkottálta a szavazást

mfor.hu

A főváros közgyűlése nem fogadta el a főpolgármester jelöltjét, Tüttő Kata szocialista politikust.

Titkos szavazással döntöttek arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadja-e Karácsony Gergely javaslatát, miszerint Tüttő Kata legyen a főpolgármester-helyettes: 8 igen és 11 nem mellett, 1 érvénytelen szavazattal a javaslat nem ment át.

A javaslat vitája nem nyúlt hosszúra, először Karácsony emlékeztetett mindenkit arra, hogy Tüttő Kata az előző ciklusban is főpolgármester-helyettes volt, ebbéli minőségében pedig Karácsony szerint kiemelkedő munkát végzett, majd arra kérte a képviselő-testületet, hogy most is támogassák a jelöltet – foglalja össze a 444.

Karácsony Gergely és Tüttő Kata villamosa úgy tűnik nem indult el
Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

Szepesfalvy Anna (Fidesz) szerint a Tiszának Budapesten a városvezetés részeként kéne működnie, de nem ezt teszik, amíg pedig nem ezt teszik, „nekünk, mint ellenzéki frakciónak, nincs dolgunk” – mondta. Emiatt a Fidesz a főpolgármester-helyettesi javaslatról nem szavazott, sőt, szavazatszámlálót sem delegáltak.

Bár előzetesen tudni lehetett, hogy Tüttő Kata személye a Fővárosi Közgyűlés frakcióinak egy részét nem győzte meg, Karácsony Gergely főpolgármester mégis azt a javaslatot nyújtotta be a mai ülésre, amiben őt javasolta főpolgármester-helyettesnek. Karácsony Gergely múlt hét péntek délelőtt jelentette be, hogy Tüttő Kata szocialista politikust jelöli helyettesének, akit a „politikai patthelyzet” miatt csak az új kormány megalakulásáig választana meg.

Rogán Antal államtitkára szerint semmibe sem került az adófizetőknek a fideszes megmondóemberek washingtoni útja

Megérkezett a kormányzati válasz.

Látványosan nőtt az ország jövőjét derűlátón értékelők és a kormány maradását kívánók aránya

A Medián novemberi pártpreferencia-mérése szerint ebből a Fidesz profitálni is tudott miközben a Tisza továbbra is hibahatáron túl vezet a pártok versenyében.

Erről tárgyalnak: a minimálbér legyen bruttó 320-323 ezer

A kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői csütörtökön tárgyalnak a jövő évi számokról.

Orbán Viktor a volánnál – de vezethet-e a miniszterelnök?

Vezet a Tisza, de egyre jobban felzárkózik a Fidesz

A Tisza továbbra is vezet, de míg tábora nem nőtt az elmúlt négy hónapban, a Fidesz 9 százalékponttal növelte biztos szavazóinak körét a nyár óta – állapítja meg a Minerva Intézet legújabb kutatása.

A fideszes képviselő feljelenti Magyar Pétert – nem elég neki az MNB vizsgálat

Budai Gyula közösségi oldalán jelentette be, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) tett feljelentést Magyar Péter ellen, miután a Magyar Nemzeti Bank lezárta piacfelügyeleti vizsgálatát bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.

Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja

A kormányfő zalaegerszegi programja közben csúszott meg egy autó.

Pintér Sándor jogszabállyal korlátozná a drogok emlegetését „művekben”

A belügyminiszter a Parlament Kulturális Bizottságában beszélt erről.

Újbuda trükkös módszerrel tiltja a közterületi politikai hirdetéseket

Újbuda Önkormányzata a novemberi képviselő-testületi ülésén elfogadta azt a rendeletmódosítást, amely azt célozza, hogy minél kevesebb politikai hirdetés jelenjen meg a kerület utcáin, különösen olyan helyeken, ahol gyerekek mindennap találkoznak a kihelyezett plakátokkal.

Mínusz 37 milliárd forinttal zárhatja az évet a Fővárosi Önkormányzat

Mínuszos számlával zárhatja az évet Budapest, ez azonban törvénytelen. Más megoldás viszont nem látszik, mert a kormány hónapok óta nem áll szóba a Fővárosi Önkormányzattal. Hiába a jogi győzelem, a kormány nem akar pénzt utalni a fővárosnak, a szakszervezetek aggódnak.

