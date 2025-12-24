2p
Nem lesz kellemes karácsonya Karácsony Gergelynek

Egy friss kormányrendelet 98 milliárd forintot von el Budapesttől.

A kormány Budapesttől 98 milliárd forintot von el szolidaritási hozzájárulás címen jövőre, a fővárosi kerületektől 1,2 és 6 milliárd forint közötti összegeket, ugyanakkor a kis önkormányzatok semmit nem kell fizetniük, ha a szolidaritási hozzájárulás számított összege nem haladja meg az 50 millió forintot – derül ki a friss Magyar Közlönyből.

Ugyanakkor a közlönyből az is kiderül, hogy Budapest a kormány úgynevezett segélyhitelét akkor vehetné fel, ha fizetésképtelenné válik, és emiatt nem tudja kifizetni a cégeinél (BKK, BKV stb.) dolgozók bérét. A „segélyhitel” kamata legfeljebb egy havi Bubort (ez az irányadó budapesti bankközi hitelkamatláb) évente 0,6 százalékponttal haladhatja meg, és egy évig lehet élni vele,v bár a szerződő felek ettől eltérően is megállapodhatnak. Törleszteni a lehívás napjától számított második év végéig, egy összegben kellene, de a törlesztés ütemezéséről és a futamidőről a szerződő felek közösen ugyancsak másként rendelkezhetnek. A kormány külön döntött a díjmentes készfizető kezességvállalásáról is.

Annak ellenére, hogy Budapest nem kívánja felvenni a hitelt, a kormány létrehozott egy Segélyhitel Bizottságot, amelynek tagja a Navracsics Tibor közigazgatási, Tuzson Bence igazságügyi és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által kijelölt egy-egy személy.

