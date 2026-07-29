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Közélet Üzemanyagok

Nem lesz ok örömre a benzinkutakon – ez vár az autósokra

mfor.hu

Felemás lehet a csütörtöki kép.

Csütörtökön további árváltozásra számíthatunk az üzemanyagokat tekintve. A benzin beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 9 forinttal emelkedik. Kérdéses, hogy csütörtök délelőtt mindez miként jelentkezik majd a kiskereskedelmi árakban – írja a holtankoljak.hu.

Szerdán, azaz július 29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 600 Ft/liter
  • Gázolaj: 632 Ft/liter

A ma életbe lépett árváltozást a kutak újra eltérően érvényesítettek, a gázolaj ára jelentősen emelkedett – tette hozzá a szakportál.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>

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