Nemlétező tanulmányokra hivatkozik az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentum

Nemlétező szerzőket, és soha meg nem jelent publikációkat idéz az Index által múlt héten közzétett dokumentum – tudta meg az RTL a hivatkozott lapok kiadóitól. A csatorna megnézte egy brit szaklap, a Journal of Social Issues tartalomjegyzékét is, ami az Indexen megjelent dokumentumban szerepelt, de nem volt benne a hivatkozott tanulmány. A kiadó is azt mondta, hogy a leírt címmel nem jelent meg a lapukban publikáció.

A több száz oldalas kötet az Index szerint a Tisza Párt adóemelési terveiről szól, a párt elnöke, Magyar Péter azonban azt mondta, a dokumentumnak semmi köze a Tisza Párthoz, és hamisítványnak nevezte azt. A csatorna a kormányt is megkérdezte, hogyan ellenőrizték a dokumentum hitelességét, de érdemi választ nem kaptak. Ennek ellenére Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy kampányt indít, amelyben az Indexhez került papírokat a Tisza Párt megszorító csomagjának fogják nevezni. Orbán Viktor is arról beszélt, hogy a Tisza egyik gazdaságpolitikusa írta a dokumentumot.

A 21 Kutatóintézet politikai elemzője, Róna Dániel az RTL-nek elmondta: a szöveg nagy részét valószínűleg mesterséges intelligencia írhatta. A technikai jellegű sorok, hangulatjelek, és az elcsúszott táblázatok is arra utalhatnak, hogy nem ember írhatta az Indexhez került kötetet. Péter-Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértő pedig hallucinációnak nevezte a dokumentumban szereplő, nem létező publikációkat célzó hivatkozásokat.