Nemlétező tanulmányokra hivatkozik az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentum

mfor.hu

Hiába kereste az RTL azokat a szerzőket és tanulmányokat, amelyekre az Index által a Tisza Párthoz kötött dokumentumban hivatkoznak, nem találták, mert a kiadó szerint sem léteznek. Több jel is arra utal, hogy az anyagot mesterséges intelligenciával készíthették.

Nemlétező szerzőket, és soha meg nem jelent publikációkat idéz az Index által múlt héten közzétett dokumentum – tudta meg az RTL a hivatkozott lapok kiadóitól. A csatorna megnézte egy brit szaklap, a Journal of Social Issues tartalomjegyzékét is, ami az Indexen megjelent dokumentumban szerepelt, de nem volt benne a hivatkozott tanulmány. A kiadó is azt mondta, hogy a leírt címmel nem jelent meg a lapukban publikáció.

A több száz oldalas kötet az Index szerint a Tisza Párt adóemelési terveiről szól, a párt elnöke, Magyar Péter azonban azt mondta, a dokumentumnak semmi köze a Tisza Párthoz, és hamisítványnak nevezte azt. A csatorna a kormányt is megkérdezte, hogyan ellenőrizték a dokumentum hitelességét, de érdemi választ nem kaptak. Ennek ellenére Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy kampányt indít, amelyben az Indexhez került papírokat a Tisza Párt megszorító csomagjának fogják nevezni. Orbán Viktor is arról beszélt, hogy a Tisza egyik gazdaságpolitikusa írta a dokumentumot.

A 21 Kutatóintézet politikai elemzője, Róna Dániel az RTL-nek elmondta: a szöveg nagy részét valószínűleg mesterséges intelligencia írhatta. A technikai jellegű sorok, hangulatjelek, és az elcsúszott táblázatok is arra utalhatnak, hogy nem ember írhatta az Indexhez került kötetet. Péter-Kovács Zoltán kiberbiztonsági szakértő pedig hallucinációnak nevezte a dokumentumban szereplő, nem létező publikációkat célzó hivatkozásokat.

