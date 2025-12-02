2p
Közélet Sulyok Tamás Visegrádi Négyek

Nem mindenkit engednek be az esztergomi V4 találkozóra

mfor.hu

A magyar független sajtó egy része biztosan nem. 

Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására szerdán Esztergomban találkoznak a Visegrádi Négyek államfői szerdán, de úgy tűnik, a szervezők ügyeltek arra, hogy a független sajtó nagy része ne jusson be az eseményre.

A HVG azt írja, hogy ők sem jutottak be a regisztrációjuk ellenére, pedig szívesen kérdeztek volna arról, hogy Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök külpolitikai irodájának vezetője éppen a hétvégén közölte, hogy az államfő úgy döntött, az előzetes tervekkel ellentétben mégsem találkozik Orbán Viktorral magyarországi látogatása alatt. Ennek oka, hogy a magyar miniszterelnök pénteken Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal. Feltűnő az is, hogy a magyar kormánytagok gépe csak jelentős kerülővel jutott el az orosz fővárosba, vagyis nem repült át a lengyel légtéren, ahogy korábban tette.

Sulyok Tamás invitálta meg a V4-eket
Sulyok Tamás invitálta meg a V4-eket
Fotó: Sulyok Tamás / Facebook

Az esemény nem volt hivatalosan meghirdetve, regisztrációjukra pedig a Sándor-palota sajtóosztálya azt írta: „a hazai és a külföldi sajtó munkatársainak csak korlátozott mértékben” tudnak helyet biztosítani. Hozzátették: a V4 államok elnökeinek sajtónyilatkozatait viszont az MTVA-n közzéteszik majd.

A HVG úgy tudja, nem ők voltak az egyetlen lap, ami így járt, több független szerkesztőség is hasonló választ kapott.

A Sándor-palotával ellentétben a lengyel köztársasági elnöki hivatal a V4-es találkozó részletes programját is közzétette. Eszerint az államfők délelőtt 11-kor érkeznek meg Esztergomba, és sajtótájékoztató valóban nincs betervezve, ehelyett negyed 2-kor tesznek rövid sajtónyilatkozatot, majd késői reggelivel folytatódik a találkozó, mielőtt hazautaznak.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elszakadt a cérna Takács Péternél

Megkérdezték Takács Pétert, hogy miért nincs fűtés a Szent János Centrumkórházban, erre káromkodva válaszolt Facebook-üzenetben az államtitkár.

Megdöbbentő hír jött Völner Pálról

A Fővárosi Törvényszék döntése nyomán kedden visszaállították Völner Pál ügyvédi státuszát, így a vesztegetési ügy másodrendű vádlottjaként is újra praktizálhat. 

Több ezer ember előtt mond beszédet Karácsony Gergely a Várban

Több ezer ember előtt mond beszédet Karácsony Gergely a Várban

A Sándor-palotához vonultak a tüntetők, miután Karácsony Gergely beadta a Karmelita kolostorba a Fővárosi Közgyűlés friss döntését. Budapest még idén fizetésképtelenné válhat, ha a kormány beszedi a szolidaritási adót, erre szeretnék felhívni a figyelmet a demonstrálók.

Áll a bál Budapesten: a Tisza Karácsony Gergelyt üti, Vitézy Dávid pedig mindenkit

Áll a bál Budapesten: a Tisza Karácsony Gergelyt üti, Vitézy Dávid pedig mindenkit

Mindenki mindenki ellen a fővárosban?

Szijjártó Péter szerint nem lehet eladni Orbán Viktort oroszul sem

Szijjártó Péter szerint nem lehet eladni Orbán Viktort oroszul sem

Megszólalt a botrányos moszkvai tolmácsolásról a miniszter.

Megvolt az újabb kör a botrányos polgármester-választáson – de még mindig nincs vége?

Megvolt az újabb kör a botrányos polgármester-választáson – de még mindig nincs vége?

Győztest hirdettek Tiszaburán – de jön egy óvás?

„Az a feladata, hogy Putyin minden parancsát teljesítse” – olvasóink Orbán Viktor moszkvai útjáról

Orbán Viktor a héten Putyinnál volt diplomáciai látogatáson. Mivel a tárgyalás pontos motivációja nem ismert, lehetőséget ad arra, hogy az ember találgatásba bocsátkozzon. Olvasóink gondolataiból szemezgettünk. 

Hihetetlen nagy napja van ma a kormánypropagandának

Hihetetlen nagy napja van ma a kormánypropagandának

Megszólalt Menczer Tamás is a Tisza megszorító csomagjáról.

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: El a kezekkel Gajdos Lászlótól!

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: El a kezekkel Gajdos Lászlótól!

Nagy port kavart a Tisza nyíregyházi bejelentése.

Nagy változásokat hoz a december: a nyugdíjasoknak és az OTP-ügyfeleknek is figyelnie kell!

Nagy változásokat hoz a december: a nyugdíjasoknak és az OTP-ügyfeleknek is figyelniük kell!

Az év utolsó hónapja ismét újdonságokat hoz.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168