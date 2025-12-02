Nem mindenkit engednek be az esztergomi V4 találkozóra

Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására szerdán Esztergomban találkoznak a Visegrádi Négyek államfői szerdán, de úgy tűnik, a szervezők ügyeltek arra, hogy a független sajtó nagy része ne jusson be az eseményre.

A HVG azt írja, hogy ők sem jutottak be a regisztrációjuk ellenére, pedig szívesen kérdeztek volna arról, hogy Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök külpolitikai irodájának vezetője éppen a hétvégén közölte, hogy az államfő úgy döntött, az előzetes tervekkel ellentétben mégsem találkozik Orbán Viktorral magyarországi látogatása alatt. Ennek oka, hogy a magyar miniszterelnök pénteken Moszkvában találkozott Vlagyimir Putyinnal. Feltűnő az is, hogy a magyar kormánytagok gépe csak jelentős kerülővel jutott el az orosz fővárosba, vagyis nem repült át a lengyel légtéren, ahogy korábban tette.

Sulyok Tamás invitálta meg a V4-eket

Fotó: Sulyok Tamás / Facebook

Az esemény nem volt hivatalosan meghirdetve, regisztrációjukra pedig a Sándor-palota sajtóosztálya azt írta: „a hazai és a külföldi sajtó munkatársainak csak korlátozott mértékben” tudnak helyet biztosítani. Hozzátették: a V4 államok elnökeinek sajtónyilatkozatait viszont az MTVA-n közzéteszik majd.

A HVG úgy tudja, nem ők voltak az egyetlen lap, ami így járt, több független szerkesztőség is hasonló választ kapott.

A Sándor-palotával ellentétben a lengyel köztársasági elnöki hivatal a V4-es találkozó részletes programját is közzétette. Eszerint az államfők délelőtt 11-kor érkeznek meg Esztergomba, és sajtótájékoztató valóban nincs betervezve, ehelyett negyed 2-kor tesznek rövid sajtónyilatkozatot, majd késői reggelivel folytatódik a találkozó, mielőtt hazautaznak.