Nem mond le Sulyok Tamás

Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter felszólítása ellenére sem mond le tisztségéről. A Sándor-palota közlése szerint az államfő szigorúan az alkotmányos előírásokat követve hívja majd össze az új Országgyűlést, és tesz javaslatot a miniszterelnök személyére.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnapi győzelmi beszédében, majd hétfői sajtótájékoztatóján is határozott kéréssel fordult az államfőhöz. Azt követelte, hogy a lehető leghamarabb hívja össze a parlament alakuló ülését, és kérje fel őt kormányalakításra. Magyar emellett arra is felszólította Sulyok Tamást, hogy mindezek után távozzon a posztjáról.

A Sándor-palota erre reagálva egyértelművé tette, hogy Sulyok Tamás kizárólag az alkotmányos keretekhez tartja magát. A jogszabályok értelmében a választást követő harminc napon belül kell összehívnia a törvényhozás alakuló ülését. Ennek előkészítésére az elnök minden parlamentbe jutott párt vezetőjével egyeztetést kezdeményez.  

A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza. Ennek megfelelően az államfő a miniszterelnök személyére is a jogszabályokkal és az alkotmányos szokásokkal összhangban tesz majd javaslatot. A lemondását követelő felszólításoknak pedig határozottan nem tesz eleget – írja a Pénzcentrum.

Brutális éjszakája volt az RTL-nek a választás napján

Brutális éjszakája volt az RTL-nek a választás napján

Ez történt a 15. hét nézettségi adataiban.

Már nem vádolják bennfentes kereskedelemmel Magyar Pétert

Megszüntette a főügyészség a Magyar Péterrel kapcsolatos büntetőeljárást.

Győr korábbi fideszes városvezetése szerdán áll bíróság elé

Súlyos kérdésekre kell válaszolnia szerdán Győr korábbi fideszes vezetésének és a volt kabinetfőnöknek. A vád szerint szétlopták a város hulladékkezelő cégét, a polgármester pedig azt várja a tanúvallomásoktól, hogy kiderüljön: miért számláztak be politikusok cégei a gyanús ügyletek központjában álló vállalkozónak.

Az MKIK üdvözli az új kormányt alakító Tisza Pártot

Másfél évvel ezelőtt a kamarai tisztújítások alkalmával új vezetést választott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), gyakorlatilag kétharmados felhatalmazással. Az új vezetés új szemlélettel közelítette meg feladatait, a vállalkozókat helyezte a középpontba és új szellemiségű együttműködési megállapodást kötött a kormánnyal, világos célokkal, fejezetekre és feladatokra lebontva. A cél a tudás alapú gazdaság megteremtése, amit egy három pillérre épülő – szakképzés, felnőttképzés, egyetemi képzés – tudás alapú kamara tud a legjobban segíteni.

Szijjártó Péterék után Pintér Sándorék is iratmegsemmisítésbe fognak? (frissítés)

A Belügyminisztérium új iratmegsemmisítőt vásárolt. 

Újabb fontos telefonbeszélgetésen van túl Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke Ursula von der Leyen-nel beszélt. 

Karácsony Gergely: „Az elmúlt hat évben meg akartak minket fojtani, de ez nem sikerült”

Ha a Magyar Államkincstár a szolidaritási hozzájárulás kapcsán folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja áprilisban a fővárosi önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket – mondta Karácsony Gergely főpolgármester kedden budapesti sajtótájékoztatóján.

Változott a Tisza mandátumainak száma

Még mindig várható átrendeződés a mandátumokat illetően a vasárnapi választások eredményeiben, hiszen az átszavazók és a levélszavazatok, valamint az újraszámlálás miatt négy egyéni választókerület sorsa továbbra is kérdéses.

A radnaimark.hu ment, a nemvagyunkafronton.hu jött

Egyik weboldal követi a másikat. A közös bennük, hogy Magyar Péterék ellen jött létre.

Micsoda fordulat: Magyar Pétert meghívták a közmédiába

Micsoda fordulat: Magyar Pétert meghívták a közmédiába

A közmédia műsoraiba is meghívták másfél év után Magyar Pétert.

