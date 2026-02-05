2p
Nem rengették meg a Fidesz táborát Lázár János vécépucolós mondatai

Felmérés készült a hatásokról.

A Telex megbízásából a 21 Kutatóközpont igyekezte felmérni, milyen hatásokkal jártak a választások előtt a szavazókra Lázár János cigányokról mondott, nagy port felvert szavai.

A megkérdezettek 55 százaléka szerint a miniszternek le kellene mondani, míg 27 százalék mondta egyértelműen, hogy erre nincs szükség. A kormánypárti szavazók 21 százaléka szerint is távoznia kéne a kormányból Lázárnak, 54 százalékuk szerint pedig erre nincs szükség.

Azonban ha a pártpreferenciákat nézzük, ott nincs igazi változás. A kormánypárti szavazóknak 6, a magukat pártnélkülinek vallóknak pedig 29 százalékának romlott a véleménye a Fideszről az ügy miatt, de a kormánypárti szavazók 12 százaléka egyenesen azt mondta, javult a véleménye a Fideszről Lázár mondatainak hatására.

A 21 Kutatóközpont kedden publikált kutatása szerint hibahatáron belül erősödött a Fidesz támogatottsága december óta.

Azt is megmérték, milyennek gondolja a kormány cigánysággal kapcsolatos teljesítményét a magyar társadalom. 42 százalék tartja rossznak és csak 23 jónak, közepesre a megkérdezettek 14 százaléka értékelte, 21 százalék pedig nem tudott véleményt mondani. Ez a lap szerint azt mutatja, hogy az emberek többségét kevéssé foglalkoztatja a téma.

A fideszesek döntő többsége négyes vagy ötös osztályzatot adott a romapolitikára.

 

