Nem tagadta a magyar kormánybiztos, hogy kosarat kapott Washingtonban

Szombaton a Reuters arról írt, hogy László András, a magyar kormány USAID-ügyben kinevezett biztosa nem kapta meg az általa kért adatokat az amerikai kormánytól. A magyar küldöttség csütörtökön találkozott a Trump-adminisztráció képviselőivel Washingtonban.

A találkozó azonban aggodalmat keltett egyes amerikai tisztviselőkben, hogy a magyarok által kért, a magyarországi csoportoknak nyújtott amerikai finanszírozásról szóló információkat Orbán Viktor a független média és civil társadalmi csoportok elleni támadás támogatására használná fel, ezért a Reuters forrása szerint elutasították az információk átadását.

László András a Mandinernek reagált a hírre, és nem cáfolta, hogy megtagadtak volna tőle adatokat. Leszögezte ugyanakkor, hogy egyes USAID-támogatást kapott magyar szervezetek „nagyon is politikai jellegűek, és nagy hatással vannak a magyar politikai életre”, de azt állította, hogy a vizsgálódása nem az ellenfeleik ellen irányul.

Elmondta azt is, hogy a USAID elleni amerikai vizsgálat még korántsem fejeződött be, ők is várják az eredményeket. A Telexnek ugyanezt reagálta egyébként a hírre a magyar külügyminisztérium is.