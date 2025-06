Nem talál fogást az RTL a nagy riválisán, és ezen az uborkaszezon sem segít

A nyári lazulás és szabadságolás hatása már a tévéműsorok nézettségén is meglátszik: a kereskedelmileg kiemelt 18-59 éves korcsoport körében az RTL Híradójának legjobban teljesítő múlt heti adását például mindössze 175 ezren nézték, míg a TV2-n futó Tényeket 162 ezren. A TV2 eddig atombiztosan teljesítő, műtárgykereskedéssel foglalkozó műsora, a Kincsvadászok is csak 271 ezer embert ültetett a képernyő elé, míg az RTL-en vetített The floor – Csak egy maradhat elnevezésű vetélkedő legnézettebb adására 174 ezren voltak kíváncsiak a Nielsen Research adatai szerint.

Így alakult a két nagy kereskedelmi csatorna közönségaránya

A kereskedelmileg kiemelt korosztálynál főműsoridőben a TV2 bizonyult erősebbnek, de csak egy vastag hajszállal: 15,4 százalékos közönségarányt ért el, míg az RTL 13,7 százalékot. A harmadik helyre a FILM+ került 4,9 százalékkal, míg az M4 az ötödik helyre tudott becsúszni a maga 4 százalékával. Ha a napi bontást nézzük, akkor az RTL nem járt igazán jól: csütörtökön és vasárnap tudott felülkerekedni legnagyobb riválisán, de a különbség nem volt igazán markáns: pénteken egy, vasárnap pedig mindössze 0,9 százalék.

Csatornacsoport tekintetében még elenyészőbb volt a különbség: az RTL műsorai 31 százalékos közönségaránnyal futottak, míg a TV2 csoporté 31,5 százalékossal.

Ami pedig a két vezető kereskedelmi csatorna éves főműsoridős nézettségi harcát illeti: a TV2 eddig 116 napot hozott, míg az RTL ötvenet, ami 70-30 százalékos arányt jelent. Vagyis az RTL-nek alaposan bele kellene húznia, ha szeretné befogni örök riválisát.

A nézettségi harc nyáron sem lankad, de a műsorfelhozatal nem igazán változatos

Ezekre voltak a legtöbben kíváncsiak

A nyári uborkaszezon és a szabadtéri programlehetőségek ellenére a nézők nagy része nem mondott le teljesen a tévézésről. A 18-59 éves korosztály tagjai a Kincsvadászokra voltak igazán rákattanva: a legnézettebb tíz műsor közé hat epizód verekedte be magát. Ám hiába bizonyult népszerűnek a Till Attila vezetésével futó hétköznap esti műsor, a legjobban muzsikáló rész is csak 310 ezer nézőt érdekelt e korcsoportban. Ez a három héttel ezelőtti adatokhoz képest körülbelül 60 ezres csökkenést jelent.

A Kincsvadászok dominanciáját csak a Forma-1 Kanadai Nagydíj törte meg: a hétvégi futamot több mint 275 ezren követték, ezzel az M4-en közvetített sportműsor a harmadik legnézettebb lett. Az első tíz közé még két RTL Híradó került be, de nézettségi szempontból – a 221 ezres, illetve 205 ezres számmal – mindkettő elég gyengén teljesített.

A teljes lakosság körében sem akadt legyőzőre a Kincsvadászok: a műsor gyakorlatilag csak magával versenyzett. A legnépszerűbb adását 754 ezren nézték, ami a nyári szezonban egyáltalán nem számít rossz eredménynek.

Az első hét helyet elbitorolta a top tízes listán, melynek nyolcadik, kilencedik és tizedik helyére csak az RTL Híradója tudta beverekedni magát: 550 ezer feletti nézőszámmal.

Ha sport, akkor autóverseny és foci

Az elmúlt egy hétben mindössze két sportközvetítés érdekelte igazán a nézőket: a már említett Forma-1-es Kanadai Nagydíj, amit összesen 443 ezren néztek, és az Azerbajdzsán-Magyarország felkészülési labdarúgó-mérkőzés: ez valamivel több mint 405 ezer embert ültetett a képernyő elé, ami a hazai focirajongók örömére 2:1-es vendégsikert hozott.

The Floor: nem sikerül megszorongatni a TV2-t

Az RTL hétköznap esténként rendületlenül próbálja befogni a TV2-t, egyelőre nem sok sikerrel. A kora esti műsorsávból a késő estibe nyúló televíziós vetélkedő, a The Floor – Csak egy maradhat viszont nem teljesített rosszul. A holland formátum alapján gyártott gameshow legnézettebb adását közel 379 ezren követték – igaz, a szintén ebben a műsorsávban futó Kincsvadászokét 754 ezren.