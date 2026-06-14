Nem teljesen elégedett a szombati Fidesz-kongresszussal Navracsics Tibor

Navracsics Tibor volt miniszter, a Fidesz poltikusa szerint elég csak röviden értékelni a párt szombati kongresszusát, amelyen nagyon simán választották meg újra Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Mint írja,

„semmi olyan nem történt, ami nagyon hosszú értékelés után kiáltana”.

Navracsics pozitív fejleményként számolt be óka János, Gyopáros Alpár és Kreicsi Bálint elnökségi taggá történt megválasztásáról. „Mindhárman felkészült, jó politikusok, akik reményt adnak arra, hogy valóban megjelennek új irányok is a Fideszben” – fogalmazott.

Kapcsolódó cikk Szinte egyhangúlag választották újra Orbán Viktort a Fidesz élén Újraválasztották Orbán Viktort.

Aztán viszont némi kanyarral rátért a negatívumokra is:

„Ami nem jó hír, hogy ez a kongresszus biztosan nem az áttörés kongresszusa volt. Elhangzott sok jó beszéd, láttunk sok tehetséges fiatal és kevésbé fiatal szónokot. Láthattuk azt is, hogy mennyi tartalék van ebben a közösségben. A most következő egy év legnagyobb tétje, hogy ezek a hangok, személyiségek, vélemények megjelennek-e és érvényesülnek-e. Ha igen, talpra tud állni a Fidesz. Ha nem, akkor valami újnak kell jönnie. Ez a kérdés azonban nem dőlt el tegnap”

- zárta bejegyzését.