Nem történt bűncselekmény a Balog Zoltán-féle alapítványnál, állítja a nyomozó hatóság

Azt is hozzáteszik: a pályázatról megállapítható, hogy annak kiírására és elbírálására a vonatkozó jogszabályi keretek között került sor.

Így a Nemzeti Nyomozó Iroda arra jutott, hogy amennyiben történt is egyezés a kiíró és a pályázó között, az nem valósítja meg a Btk.-ban megfogalmazott bűncselekmény törvényi tényállását.

A nyomozati dokumentumban meg is magyarázzák, mi a kartell: a kartellek a versenykorlátozó megállapodások legsúlyosabb formái. A verseny korlátozása akkor valósul meg, ha a piacon korábban már volt valamilyen verseny, de ez a versenykorlátozó megállapodás hatására beszűkült, illetve a felek szándéka erre irányult. Itt pedig a megállapodás nem versenytársak között jött létre – írják az indoklásban.

Mivel felmerült a kérdés, hogy miért nem indult más cég is a kiíráson, s hogy jogszerűen járt-e el az alapítvány úgy, hogy az általa kiírt közbeszerzésen a saját tulajdonában álló cég nyerte el a megbízást? Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője azt kérdezte Polt Péter legfőbb ügyésztől, hogy „követett-e el szabálytalanságot a Balog Zoltán nevével fémjelzett Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a gyermektáboroztatási pályázata kiírásakor?”

