Nem tűrik a mozgás korlátozását a szabadstrandon

A polgármester közölte: a város több alkalommal is felszólította a céget az intézkedés végrehajtására, ám mivel a határidők lejártak és a bontás nem történt meg, az önkormányzat saját hatáskörben intézkedik. A munkálatok költségét az érintett társaságra terhelik.

Az önkormányzat birtokvédelmi eljárást indított, amelynek nyomán a jegyző kötelezte a vállalatot a kerítés elbontására, és pénzbírságot is kiszabott. Bár a GOMI Kft. bírósághoz fordult, a jegyzői döntés továbbra is végrehajtható maradt.

Krausz György, Velence fideszes polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy az önkormányzat elbontja a szabadstrand területén jogszerűtlenül felállított kerítést.

