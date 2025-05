Nem várt helyről kapott Karácsony Gergely némi bíztatást

„Többféle kommunikációs küzdelem folyik, egy halom kívülálló állásfoglalás is elhangzott érzelmi alapon, “itt vica versa érzelmi kommunikációs játék folyik”. De az érzelmi alapú állásfoglalások nem sokat érnek, mert pont a valóságot nem érzékelik, nem a tényeken alapulnak. A számok és a jogszabályok alapján kell vizsgálni ezt a kérdést" – bocsátotta előre Tarlós István, amikor arról kérdezték, hogy mi a véleménye, jogszerű volt-e az Államkincstár inkasszója a fővárosnál, hogy csütörtökön leemeltek 10,2 milliárdot a Fővárosi Önkormányzat folyószámlájáról.

Karácsony Gergely ezt vitatja, a főpolgármester szerint mivel már kértek azonnali jogvédelmet, ezt a pénzt nem lett volna szabad leemelni, másrészt azt is mondja, a Karmelita utasítása volt mögötte, a főváros pedig csődhelyzetbe került. Magyar Péter is azt mondja, hogy biróság szerint is jogtalan és törvénytelen, míg Magyar György ügyvéd a szíve szerint igazat adna Karácsonynak, de jogászként nem teheti meg: addig, ameddig a bíróság nem hoz konkrét döntést, az inkasszó jogszerű – nyilatkozta a volt főpolgármester.

A fotó még 2019-ben készült

Fotó: MTI

Neki ugyanakkor meggyőződése, hogy a szolidaritési adó “ilyen szintje”, a 89 milliárd alkotmányellenes és Budapestnek jó esélye van, hogy visszaszerezze a pénzt.

“Karácsony Gergely mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de ez esetben valószínűleg nehezebb dolga lesz. Én úgy látom, hogy itt nem is Karácsony a fő hibás, van egy Tisza-Vitézy paktum, a Tisza úgy tűnik hallgat Vitézyre, aki Karácsony helyére pozícionálja magát, vagdalkozik össze-vissza és sarokba szorítja Karácsonyt” – állítja a volt főpolgármester.

TarIós István szerint az inkasszó esetében a lényeg: a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani.

Arra hogy Karácsony Gergely már megnyomta a vészcsengőt, a közszolgáltatások leállításáról beszél, a fővárosi közszolgáltatások finanszírozása van veszélyben – “talán nem fognak járni a buszok” –, és a fővárosi dolgozóknak már csak a nettó bért tudja kifizetni – a kormány ki akarja véreztetni a Budapestet – Tarlós István azzal reagált: a főpolgármester a felelőse a fővárosnak, nem a kormány.

A volt főpolgármester szerint “be kellett volna tenni a 25-ös költségvetésbe a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, a plusz 50 milliárdot is. És attól még a szolidaritási adó nem alkotmányellenes, hogy emelték az összeget” – reagált arra, hogy Karácsonyék egy részét betervezték a decemberben megszavazott ‘25-ös büdzsébe rájuk kirótt 89 milliárdos szolidaritási hozzájárulásnak, de az azon felüli összeget nem akarják megfizetni az államnak, mert már igy is nettó befizetők.