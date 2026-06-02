Nemcsak a fiatalok buktatták meg az Orbán-kormányt?

Erre utal a Republikon új elemzése.

A Fidesz azt sejteti, hogy a fiatalok szavazták le a regnáló kormányt. Mennyire helytálló ez az állítás? – a Republikon a legutóbbi pártpreferencia-mérésének eredményeit felhasználva, az egyes korosztályok választási preferenciáit vizsgálva igyekezett megválaszolni a kérdést.

Az ezer fő telefonos megkérdezésével, május 8-13. közt készült reprezentatív kutatás eredményéből kiderült, hogy a válaszadók visszaemlékezése alapján áprilisban minden generáció a kormányváltásra szavazott. A legidősebbek körében 15 százalékkal kapott több voksot a Tisza, mint a Fidesz–KDNP, a 40–60 éves korosztályban több mint kétszerese a Tisza támogatottsága a Fideszének, a 40 év alattiaknál pedig több mint háromszor annyi a tiszás, mint a fideszes. A teljes népesség retrospektív pártpreferenciája 53–26 volt a Tisza javára, tehát ezek alapján valóban alulreprezentált a Fidesz–KDNP a fiatalok körében, és felülreprezentált az időseknél, de mindhárom korosztályban jelentősen több voksot kapott a Tisza, nem csak a fiatalok körében.

A jelenlegi pártpreferenciákban a győzteshez húzás miatt nagyobb a Tisza előnye, de a mintázat nem változik. A 40 év alatti magyarok 62 százaléka szavazna a Tiszára, 14 százalék a Fideszre. A teljes népességben ez az arány 57–23 százalék Magyarék javára, azaz valóban fiatalabb a Tisza szavazóbázisa, mint a Fideszé, de ez önmagában nem jelenti, hogy a fiatalok váltották le a kormányt.

Az elemzés szerint ha megnézzük a 40–60 éves korcsoportot, hibahatáron belül hozza az országos pártpreferencia-mérés eredményét, ebben a korosztályban is kétszer erősebb a Tisza, mint a Fidesz–KDNP. Alig több a Tisza-szavazó 40 év alatt, mint 40–60 év között, tehát már ezek alapján sem mondhatjuk, hogy minden a fiatalokon múlott.

A 60 év felettiek körében 50–32 az állás a Tisza javára, azaz szorosabb a verseny, mint a fiataloknál, de e korosztályban is 18 százalékponttal erősebb Magyarék pártja. Mindezek alapján elmondható, hogy bár a pártpreferenciák alakulását befolyásolja az életkor, az Orbán-rendszer megdöntése generációk együttműködésének eredménye. Nem igazolódik be a volt miniszterelnök okfejtése: minden életkori csoportban jelentős a Tisza előnye – tette hozzá a Republikon.

 

Sulyok Tamás újabb méretes pofont kaphat

