Nemcsak hidakat, a Parlamentet is blokád alá vennék a tüntetők

A rekordbírságok után még egy feljelentéssel is megkínálja a házelnök a gyülekezési törvény szigorítása ellen demonstráló képviselőket.

A Momentum és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a parlamenten belül is látványosan tiltakoztak a gyülekezési törvény szigorítása ellen, ennek nyomán Kövér László tízmilliós büntetéseket szabott ki az érintettekre.

A miniszterelnök pénteki – nem megakadályozott – interjújában arról beszélt, hogy törvénymódosítást készítenek elő, „amely megpróbálja a nem tüntető, tehát az adott demonstrációtól távol maradók jogait is figyelembe venni”, azaz feltehetően megtiltaná például, hogy hidakra lehessen tüntetéseket bejelenteni.

