Nemek közti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását javasolják civil szervezetek

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményükben kiemelték: a nemek közti egyenlőség intézményi képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában ma is létező, demokratikus alapintézménynek számít. Hozzátették, a jelenlegi kormányzati struktúra kialakításának időszaka különösen fontos lehetőség arra, hogy a nemek közötti egyenlőség intézményi képviselete számonkérhető formában és megfelelő szakpolitikai koordinációval valósuljon meg, összhangban az EU tagállamainak többségével, amelyekben ma is létezik olyan kormányzati szereplő vagy szervezet, amely dedikált felelősséget visel e cél előmozdításáért.

Fontosnak nevezték, hogy a nemek közötti egyenlőség előmozdítása nem kizárólag nőpolitikai kérdés, hanem a demokratikus intézményrendszer, a társadalmi részvétel és a gazdasági fenntarthatóság alapvető feltétele.

A demokratikus működés nem képzelhető el a társadalom felét érintő kérdések intézményes képviselete nélkül – írták.

Fontos az egyenjogúság

Fotó: DepositPhotos.com

Közölték, Magyarország jelenleg az Európai Unió sereghajtói közé tartozik több, a nők munkaerőpiaci részvételét, reprezentációját és gazdasági önállóságát mérő mutató tekintetében. Úgy vélik: egy olyan ország, amelyben a társadalom jelentős része nem tud a képességeinek megfelelően részt venni a munkaerőpiacon, a közéletben vagy a döntéshozatalban, az a saját erőforrásait veszíti el.

Egy olyan ország pedig – tették hozzá –, amely nem képes hatékonyan fellépni a nőket érő erőszak, megfélemlítés és strukturális egyenlőtlenségek ellen, társadalmi és gazdasági szempontból is versenyhátrányba kerül azokkal az országokkal szemben, amelyek ezt stratégiai kérdésként kezelik. „Mindezekre tekintettel arra kérjük a kormányt, hogy hozzon létre önálló, megfelelő politikai és szakmai jogosítványokkal rendelkező, a nemek közötti egyenlőségért felelős államtitkárságot vagy ennek megfelelő intézményi struktúrát” – írták.

Kapcsolódó cikk Ha feláll az új kormány, egy fontos mutatóban rögtön előrelép Magyarország Sokat javulhat a nemek közti arány a politikában.

A kezdeményezéshez az Amnesty International Magyarország, a Bertók Kriszti Lélekhíd Alapítvány, a Dajer Alapítvány, az Egyenlítő Alapítvány, az Jól-Lét Alapítvány, a Közéleti Roma Nők Egyesülete, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar Női Alap Alapítvány, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a MENŐK Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület, a Nőkért Egyesület, a Nyitottak Vagyunk, a Roma Női Hálózat, a Romaversitas Alapítvány, a Találj Magadra Egyesület és a XXI. Századi Roma Nők Egyesület csatlakozott.

(MTI)