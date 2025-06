Német lap: A kormány miatt lett éllovasból sereghajtó Magyarország

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A szerző felidézi: a Transparency International szerint Magyarország immár harmadik éve a legkorruptabb ország az EU-ban. „A hatalommal való visszaélés nemcsak az ország hírnevét rontja, hanem a társadalmi fejlődést is akadályozza.”

Seiser kiemelte, hogy „a jólét szempontjából az állami beavatkozás többnyire káros, ezt Budapest példája is mutatja”. A régió más országai, mint Csehország vagy Lengyelország, már megelőzték Magyarországot az egy főre jutó jövedelem és az államadósság terén is, Románia pedig „vásárlóerő-paritáson mért GDP-ben” van előrébb – annak ellenére, hogy Magyarország az EU egyik legnagyobb nettó kedvezményezettje.

