Német lap: Budapestre vezetnek a szálak egy orosz hálózat ügyében

Budapestre vezetnek a cseh titkosszolgálat által tavaly tavasszal leleplezett, a Voice of Europe nevű online újság nevével fémjelzett hálózat szálai – írja a német t-online hírportál. A gyanú szerint orosz finanszírozású, az európai szélsőjobboldali szervezeteket összefogó hálózat magyar szálai részben már ismertek voltak, de a német lap a főszereplők kapcsolatait feltérképezve egészen a magyar kormánypárt elitképzőjeként ismert Matthias Corvinus Collegium (MCC) Alapítványig jutott.

A nyomozás egyáltalán nem volt egyszerű, írja a szerző. Amióta ugyanis a cseh hatóságok orosz befolyásolási műveletként azonosították a Voice of Europe-ot, hirtelen mindenki hallgatásba burkolózott, aki valaha részt vett a hálózat rendezvényein. Ez abból a szempontból nem csoda, hogy több EU-s országban is vizsgálatok folynak szélsőjobboldali politikusok ellen, Németországban például az AfD-s Petr Bystron és Maximilian Krah érintett.

A több európai országra kiterjedő hálózatban voltak magyarok is, egyikük Almássy Ferenc, a Budapestről szerkesztett Visegrád Post alapítója-főszerkesztője. Ez a portál a gyanú szerint a csehországi bejegyzésű Voice of Europe-hoz hasonlóan – közvetítőkön keresztül – szintén a Kremlből kapta a támogatást és Moszkva érdekeinek megfelelő információkat, véleményeket terjesztett. Itt már van egy ismert kapcsolódás a magyar államhoz: a HVG írta meg, hogy Almássy cége, a Visegrád Postot üzemeltető LALMA Consulting Hungary Kft. közvetlenül Kásler Miklós minisztertől kapott négymillió forintot 2018-ban.

A t-online szerint az orosz oligarcha, Viktor Medvedcsuk finanszírozta hálózat egyik kulcsfigurája Henri Malosse, egykori brüsszeli lobbista és francia tanácsadó lehetett. Medvedcsuk ukrán származású, de Ukrajnában hazaárulónak tartják.Bár hivatalosan nem volt köze a Voice of Europe-hoz, a francia tanácsadó kulcsszerepet játszhatott a kapcsolatépítésben.

Ahol ugyanis Malosse felszólalt, ott mindig feltűntek a Medvedcsuk köreihez köthető újságírók is.

A Voice of Europe hálózat egyik fontos eseménye volt például egy 2023 júliusában, Münchenben tartott konferencia, amelyet a Vereinigung Europäischer Journalisten (Egyesült Európai Újságírók, röviden VEJ) nevű szervezet rendezett. Az eseményről kizárólag a Voice of Europe számolt be, több „exkluzív” cikket is szentelt neki.

A konferencia egyik fő szervezője Ralf Schneider, egy CSU-közeli (a CSU a német Keresztényszociális Unió) lobbista volt, aki az eseményen egy Ukrajnával kapcsolatos közvélemény-kutatást is ismertetett. Ezt a kutatást egy Magyarországon bejegyzett, a magyar állam által is támogatott lap, a The European Conservative rendelte meg. A European Conservative tulajdonosa pedig nem más, mint az Orbán-kormány által elitképző intézménynek szánt és sok milliárd forinttal támogatott MCC.

De miért éppen Malosse-t hívták meg?

Henri Malosse pedig többször is megjelent Budapesten. 2023 októberében az MCC vezetőjével, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával is találkozott, és az Orbán-kormány stratégiai irányvonaláról beszélt. 2024 márciusában pedig az MCC szervezésében egy, a Maastrichti szerződésről szóló nyilvános konferencián vett részt Budapesten.

Malosse emellett tagja a magyar kormány által szintén bőkezűen támogatott Civil Összefogás Fórum (CÖF) által életre hívott Európai Civil Együttműködési Tanácsnak, az EuCET-nek is, felszólalt annak tavaly novemberi rendezvényén. A szervezet egyik vezetője Csizmadia László, a CÖF elnöke, saját honlapjuk szerint céljuk „Európa keresztény kulturális örökségének megőrzése, hagyományainak ápolása, a nemzetállami szuverenitások megvédése és az európai együttműködés nemzetállami együttműködésre, a nemzetek Európája koncepcióra való építése”.

