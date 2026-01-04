Nemet mondott a polgármester: eltűntek a háborús plakátok egy vidéki városban

Leszedette a harckocsis plakátokat Mosonmagyaróvár polgármestere, Szabó Miklós – derült ki a Facebookon közzétett posztjából. Mint írta:

Egyértelmű feltételt szabtunk a közterületi hirdetésekre vonatkozó szerződések megújításakor, eltűnnek a harckocsis plakátok Mosonmagyaróvárról. Mosonmagyaróváron nem kívánunk riogató, háborús jellegű politikai plakátokat látni a köztereken. Ennek megfelelően a harckocsis plakátok az elmúlt napokban eltűntek a város közterületeiről. Célunk változatlan: kulturált, a városképhez méltó közterek, nyugodt, megosztástól mentes közhangulat.

Hozzátette, a jövőben is olyan megoldásokat támogatnak, amelyek a város érdekeit és a helyi közösség nyugalmát tartják szem előtt. Kiemelte, abban is bíznak, hogy a magánkézben lévő hirdetési felületeken is hasonló szemlélet érvényesül majd.