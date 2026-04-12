Németh Balázsnak sem jött be, amit jósolt

Az MTV korábbi műsorvezetője, a budapesti 13. számú választókerületben fideszes színben induló Németh Balázs a szavazatok kétharmadának feldolgozása után 27,53 százalékon áll.
Müller Anna, a Tisza jelöltje 60,92 százalékkal vezet.
A helyzet érdekessége, hogy Németh néhány napja arról posztolt, hogy valójában a Demokratikus Koalíció jelöltjével áll igazi versenyben. Ehhez képest a DK jelöltje,
Barkóczki Balázs 4,23 százalékán áll, kétségtelenül a párt országos eredményénél sokkal jobb eredményt elérve.