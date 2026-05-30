Nemzetbiztonsági ellenőrzést kap Varga Judit párjának munkahelye

A kormány döntött az Állami Számvevőszék (ÁSZ) munkaköreinek nemzetbiztonsági ellenőrzéséről – olvasható a péntek este megjelent Magyar Közlönyben.

Ennek értelmében meghatározták, hogy az ÁSZ-nál mely munkakörök tartoznak egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés alá. Az ellenőrzés kötelező többek között vezetők, jogi, gazdasági, beszerzési, biztonsági, humánpolitikai, informatikai, kockázatelemzési, stratégiai és kiemelt elemzési területeken dolgozók számára.

A rendeletből az is kiderül, hogy az elnök (aki nem más, mint a Magyar Pétertől még az ő miniszterelnökké való választása előtt elvált Varga Judit mostani párja, Windisch László) egyedileg is kijelölhet olyan munkatársakat, akikre az ellenőrzés vonatkozik.

A korábbi, 2023-as utasítás hatályát veszti, az új szabályok a közzététel utáni napon lépnek életbe.