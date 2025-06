Nemzetközi politikusok és hírességek az óriási tömegben – beköszönt az EU a Pride-ra

Hatalmas tömeg mellett, az eredetihez képest némileg módosult útvonalon indult el szombat délután háromkor a Budapest Büszkeség menete, a kormány által gyakorlatilag betiltott Budapest Pride a fővárosi önkormányzat rendezésében, önkormányzati rendezvényként valósulhatott meg.

A felvonulás a nemzetközi médiában is központi szerepet kapott, a brit Guardian is legelső hírként szerepel.

A képek tanúsága szerint is óriási tömegben több nemzetközi közszereplő, híresség és politikus is feltűnt, ők közösségi oldalaikon is beszámoltak erről – ezekből a posztokból válogattunk:

Greta Thunberg svéd aktivista

A világszerte ismert aktivista egy videóban azt üzente, hogy a szerelmet nem lehet betiltani.

„Fascists will never be able to ban love.”



— Greta Thunberg, Budapest #Pride2025







Greta Thunberg pic.twitter.com/jezA989fsk — Tibor M. Kalman (@kalmantibs) June 28, 2025

Liam Cunningham ír színész

A Trónok harca Davosa annyiban tévedett, hogy ez nem a 25., hanem a 30. budapesti Pride.

Budapest now. Pride 25. Enormous turnout! pic.twitter.com/IL6w3qXy2S — liam cunningham (@liamcunningham1) June 28, 2025

Daniel Vencu Velasquez Castro svéd parlamenti képviselő

A politikus szerint legalább 70 ezren vannak a felvonuláson, megfogalmazása szerint a „város hihetetlen erőt és büszkeséget mutatott”.

Över 70.000 ska ha demonstrerat i Budapest Pride. Staden visade en enorm styrka och mod idag, man kan inte förbjuda frihet eller kärlek. pic.twitter.com/o4Y89n63ZB — Daniel Vencu Velasquez Castro (@VencuVelasquez) June 28, 2025

Bart Staszewski filmes

A lengyel filmes és LMBTQ-aktivista is Budapesten van, tweetjében egyebek mellett úgy fogalmazott, hogy „Orbán Viktor tiltása ellenére is megmutattuk, mint jelent a queer szolidaritás.”

The Pride march went through the streets of Budapest. Despite Viktor Orbán’s ban, we showed what queer solidarity truly means. Fuck the Orbán authoritarian government. pic.twitter.com/NeltO4y0SO — Bart Staszewski (@BartStaszewski) June 28, 2025

Agnes Callamard, az Amnesty International főtitkára

A szervezet vezetője arról számolt be, hogy az AI több mint 200 fős delegációval vesz részt a rendezvényen:

Thousands of people are marching for pride in Budapest. A 200 pp @Amnesty delegation is here from around Europe. Against repression we stand and rise. We resist. This is trans-national civil disobedience. #BudapestPride pic.twitter.com/8qSYr1K0rC — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 28, 2025

Maria Walsh ír EP-képviselő

A politikus a menet indulása előtt posztolt.

Crowds ready to march for pride, and with pride here in Budapest. #Pride2025 pic.twitter.com/qrriJ0btXN — Maria Walsh MEP (@MariaWalshEU) June 28, 2025

Chloé Ridel francia EP-képviselő

„200 ezres tömeg száll szembe Orbánnal.” - írta egyebek mellett a politikusnő, aki több képet is videót is közzétett.