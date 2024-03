Nemzetközi segítség kell az európai minimálbér bevezetéséhez?

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) azután fejtette ki véleményét, miután a témában a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma ülésén ezúttal sem történt semmilyen előrelépés. A MASZSZ elnöke az európai háromoldalú szociális csúcskonferencián tartott beszédében felhívta az EU-s vezetők figyelmét a hazai átültetés elmaradásának veszélyeire.

Zlati Róbert Maszsz elnök kénytelen segítséget kérni.

Fotó: Vasutasok Szakszervezete

A MASZSZ elnöke szerint felháborító, hogy az európai minimálbér- irányelv átültetése ügyében úgy tesz a kormány, mintha minden rendben lenne, holott ez egyáltalán nem igaz. Az összegzés – és egyben javaslat –, amit a döntéshozók az átültetés ügyében kész tényként, a kormány elvégzett munkájaként tálalnak, még csak meg sem közelíti az EU-s elvárást. Ahogy azt a szövetség korábban is közölte, tagszervezeteit is felháborította az a minősíthetetlen szakmai tartalom, amelyet a kormány ebben a témában már nem először tesz eléjük. Annak ellenére, hogy a szakszervezetek időközben valós szakmai javaslatok tucatját küldték el az illetékeseknek, a napokban tartott VKF ülésen a kormányoldal ismét a korábban is élesen kritizált tartalommal készült. A MASZSZ elnöke szerint a dokumentumban továbbra sincs nyoma a VKF ülésein korábban többször – nem csak szakszervezeti oldalról – kifejtett elvárásoknak.

Egészen ironikus, hogy az irányelv célja éppen a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek hatékony bevonása a folyamatba, ám ennek már most, az első lépésben sem sikerül megfelelni – szögezte le az elnök. A szövetség az újabb kudarcos egyeztetést követően megerősítette: a kormány megtagadja, de legalábbis próbálja ügyesen kikerülni az átültetést, miközben jogi kötelezettsége végrehajtani azt.

A szakszervezetek nemzetközi segítséggel szeretnének megerősödni

A szövetség konkrét, átfogó szakmai javaslatot tett az irányelv bevezetéséhez szükséges alapvető feltételekre. Ezek között, a nemzetközi elvárásnak megfelelően hangsúlyos egyebek között a szakszervezetek megerősítése, jogaik biztosítása, ágazati kollektív szerződések megkötésének ösztönzése, a közbeszerzésekben, állami támogatásokból való részesülés szociális kötöttségének garanciája, a munkaügyi ellenőrzések bővítése is.

Az elnök a napokban Brüsszelben, az Európai Háromoldalú Szociális Csúcson elmondott beszédében hangsúlyozta: a Magyar Szakszervezeti Szövetség célja az uniós intézményekkel együttműködésben Európa szociális arcának megerősítése. Mivel az európai minimálbér-irányelv előírásszerű átültetésének akadályozásával a magyar kormány egyértelművé tette, hogy ebben nem partner, Zlati Róbert a nemzetközi fórumon is kijelentette: „elfogadhatatlan, hogy a tagállami kormányok figyelmen kívül hagyják a szociális kérdésekben elért eredményeket". - Az európai intézményeknek e vívmányok megalkotásán túl az átültetési folyamatban is aktívan részt kell vállalniuk – utalt beszédében a magyar helyzetre az elnök.

A MASZSZ reméli, nemzetközi segítséggel Magyarországon is megkezdődik az érdemi párbeszéd az európai minimálbér-irányelv átültetéséhez szükséges feltételek megteremtéséről.