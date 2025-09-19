Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet egyház

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

mfor.hu

Behívatták a központok igazgatóit.

Egyházi fenntartóknak adja majd át az állam a még állami fenntartású gyermekvédelmi intézményeket – értesült a Népszava. A lap szerint a Belügyminisztérium jövő keddre berendelete az ilyen gyermekvédelmi központ igazgatóit az átadás előkészítésének részeként, és vannak állítólag olyan igazgatók is, akiknek az irányításuk alatt lévő lakásotthonok állapotáról fotókat is vinniük kell. A Népszava ezt egymástól független, a gyermekvédelemben dolgozó forrásaira írja. A cikkben az áll, van egy sorrend is arról, melyiktől mikor válna meg az állam.

A lap úgy tudja: mindez azért történik, mert az Orbán-kormány minden felelősségtől meg akar válni az őt egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozó szakellátásban, a jövőben fenntartóként és munkáltatóként sem kíván tovább szerepet vállalni. Így a minden konkrétum nélkül, 2026-ra tett béremelés vállalása sem az ő gondja lenne, hiszen a dolgozók így nem közalkalmazottak lennének. A lap szerint negyedéve már történt hasonló lépés és kísérlet az átadásra, ám akkor az egyházi fenntartókkal nem sikerült megállapodni, többek között az épületek elhanyagolt állapota, és a súlyos forráshiány miatt.

A Belügyminisztérium nem cáfolta a lap értesülését. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) tévesnek minősítette a hírt. Azt írták:

A Főigazgatóság vezetősége a korábbi gyakorlatának megfelelően rendszeresen tart fenntartói értekezleteket a szociális és gyermekvédelmi intézményvezetők részére, személyes vagy online megbeszélések keretében. Jelen megbeszélésre a Főigazgatóság épületében kerül sor, az előzetesen megjelölt időpontban.

