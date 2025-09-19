Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Egyházi fenntartóknak adja majd át az állam a még állami fenntartású gyermekvédelmi intézményeket – értesült a Népszava. A lap szerint a Belügyminisztérium jövő keddre berendelete az ilyen gyermekvédelmi központ igazgatóit az átadás előkészítésének részeként, és vannak állítólag olyan igazgatók is, akiknek az irányításuk alatt lévő lakásotthonok állapotáról fotókat is vinniük kell. A Népszava ezt egymástól független, a gyermekvédelemben dolgozó forrásaira írja. A cikkben az áll, van egy sorrend is arról, melyiktől mikor válna meg az állam.

A lap úgy tudja: mindez azért történik, mert az Orbán-kormány minden felelősségtől meg akar válni az őt egyre kényelmetlenebb helyzetbe hozó szakellátásban, a jövőben fenntartóként és munkáltatóként sem kíván tovább szerepet vállalni. Így a minden konkrétum nélkül, 2026-ra tett béremelés vállalása sem az ő gondja lenne, hiszen a dolgozók így nem közalkalmazottak lennének. A lap szerint negyedéve már történt hasonló lépés és kísérlet az átadásra, ám akkor az egyházi fenntartókkal nem sikerült megállapodni, többek között az épületek elhanyagolt állapota, és a súlyos forráshiány miatt.

A Belügyminisztérium nem cáfolta a lap értesülését. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) tévesnek minősítette a hírt. Azt írták: