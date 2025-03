Olyan kérdésben tart „népszavazást” a kormány, amiben rendesen nem is lehet

Közlése szerint vannak biztonsági aggályok is. Az ukrán maffia korábban Észak-Magyarországon már jelen volt a szervezett bűnözés, kábítószer-kereskedelem, drogkartellek, prostitúció révén. „Ezek is mind megjelenhetnének az unió területén, és ugye Magyarország szomszédos ország, tehát rögtön nálunk” – mutatott rá.

Vannak mezőgazdasági kockázatok is. Ukrajnában a megművelhető földterület az egyharmada a jelen pillanatban az Európai Unióban található megművelhető földterületeknek. „A közös agrárpolitika, a földalapú támogatások abban a formában, ahogy ezeket ismerjük, megszűnnének” – figyelmeztetett. Az ukrán mezőgazdaságban és élelmiszeriparban nagyon sok olyan vegyszert használnak, amelyek az unióban már be vannak tiltva, mert veszélyesek az egészségre. „Ezek a termékek, termények elárasztanák a piacainkat, egészségügyi kockázatokat jelentenének” – mondta az államtitkár.

A 800 ezres ukrán hadsereg – amelynek létszámát az elnök a béke megkötése után egymilliósra akar emelni – fenntartását, felfegyverzését, további működtetését Európa pénzzel kívánja támogatni amellett, hogy a saját fegyverkészleteit is meg kívánja erősíteni. Ráadásul „gyakorlatilag európai pénzből tartjuk fent az ukrán állam működését, ez is óriási összegeket emészt fel” – jegyezte meg.

A magyar miniszterelnök a csütörtöki brüsszeli EU-csúcs után jelentette be ezt, ahol egyedüliként nem szavazta meg az Ukrajnával kapcsolatos uniós álláspontot.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor: Véleménynyilvánító szavazás lesz Ukrajna EU-s tagságáról A magyar miniszterelnök a csütörtöki brüsszeli EU-csúcs után jelentette be ezt, ahol egyedüliként nem szavazta meg az Ukrajnával kapcsolatos uniós álláspontot.

Nemzetközi szerződés esetén nem lehet népszavazást tartani; a nemzeti konzultáció pedig egy másik típusú véleménykikérés, ott több konkrét kérdésben, több témában kérdezik az emberek véleményét. Itt azonban most egyetlen egy kérdés merült fel – indokolta az államtitkár, hogy miért ezt az új eszközt választották.

Egy új eszköz a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna EU-s tagságáról; a szavazólapot biztonsági papírra nyomtatják, ami megakadályozza, hogy visszaélés történhessen — mondta Hidvéghi a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában, amiről az MTI számolt be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!