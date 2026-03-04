2p
Közélet Önkormányzatok

Népszavazást indítanak az önkormányzatok

mfor.hu

Országos online véleménynyilvánító szavazást indít a Magyar Önkormányzatok Szövetsége.

Az országos szavazást annak az ígéretnek a fényében indították el ma, hogy az országgyűlési választásokon esélyes pártok ígéretet tettek: meghallgatják a helyi közösségek kéréseit. Az önkormányzatiság helyreállítása a MÖSZ szerint nem tűr halasztást. Erős a szándék arra, hogy ezt a politikai ígéretet bevasalják – írja a Népszava.

A MÖSZ már összeállított egy vaskos háttértanulmányt, most ezt „társadalmasítanák” vagy 

ahogy Karácsony Gergely főpolgármester, a MÖSZ társelnöke fogalmazott: „megbeszéljék ezt a főnökeikkel”, a településen élő polgárokkal. 

A MÖSZ a szavazás jelentette felhatalmazással tárgyal majd az új kormánnyal az önkormányzatiság helyreállításán, a magyar falvak és városok jogainak és lehetőségeinek visszaszerzéséért.

Öt kérdésre várnak válaszokat
Öt kérdésre várnak válaszokat
Fotó: Facebook/MÖSZ

Öt kérdésben kérik ki a polgárok véleményét.

  1. A személygépkocsik után fizetendő gépjárműadó továbbra is a kormányhoz folyjon be, vagy az önkormányzatokhoz kerüljön ez a csaknem 100 milliárd forint?
  2. Az általános és középiskolák visszakerüljenek-e az önkormányzatokhoz vagy maradjanak az államnál? 
  3. Tartanak-e attól, hogy az iskolák, a kórházak és a védőnői szolgálat államosítása után a háziorvosi ellátást és a szakrendelőket is központosítaná a kormány? 
  4. Mit szólnak a települések jelentős gondjaihoz, hogy az építéshatósági jogköröket elvonták, az építési engedélyek kiadását kormányhivatalokhoz rendelték, s hogy mi épülhet a településeken és mi nem. 
  5. Mi a véleményük a szolidaritási hozzájárulásról, amelynek címén a kormány a központi költségvetés lyukait foltozgatja.

A fenti kérdésekre március 31-ig várják a válaszokat. A szavazáson minden 16 év feletti polgár részt vehet. Szavazni a magyaronkormanyzatok.hu címen lehet egy ellenőrző kódot kérése után, amit azután be kell írni az online szavazó lapra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter két hadifogollyal tér haza Moszkvából

Putyin megerősítette: két magyar hadifoglyot is elengednek Szijjártó Péterrel. 

Felfüggesztették Karácsony Gergely büntetőeljárását

Kiderült: a Pride-ügyben alkalmazandó jogszabályok sértik az Alaptörvényt, például a békés gyülekezéshez való jogot.

Hihetetlen nagy számban fognak szavazni a külföldön élő magyarok

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Orbán Viktor szerint újabb körrel bővült, aki ellen védekezni kell

A létesítményekhez kivezényelt honvédség és rendőrség innentől kezdve nem csak az ukrán támadásoktól, hanem a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyek ellen is védenek.

Íme a DK országos listájának első 20 helyén álló politikusok

Eljött a nap, hogy a DK is bemutatta az első húsz helyen álló jelöltjét. 

Biodóm: több száz milliós ráncfelvarrással készülnek a nyári nyitásra (frissítve)

Idén nyáron megnyílhat az eredeti terveknél sokkal szerényebb kivitelezésű Biodóm, amely egyfajta fedett városi oázisként fog működni majd. Úgy tűnik, a közel félmilliárd forintos újabb ráfordítás, amit most a Fővárosi Állat- és Növénykert a Biodómra költ, már a nyitásra való felkészülésnek köszönhető.  

A Závecz és a Publicus is Tisza vezetést mér friss kutatásaiban

A Závecz és a Publicus is Tisza-vezetést mér friss kutatásaiban

A friss felmérések szerint a biztos pártválasztók között a Závecznél 50-38-ra, míg a Publicusnál 47-39-re vezet a Tisza.

A nagy duett bejött a tévézőknek

Fekete Pákó és Gáspár Bea nagyot kaszált – megint a TV2 dörzsölhette a tenyerét

Így alakultak a 9. hét nézettségi adatai.

Magyar Péter váratlan kijelentést tett: benzinárstopot követel

Magyar Péter váratlan kijelentést tett: benzinárstopot követel

Egy korábban létező kormányzati intézkedés visszahozásáról beszélt.

Leszavazta a Fidesz a javaslatot, nem szüntetik meg a határon túliak szavazati jogát

Leszavazta a Fidesz a javaslatot, nem szüntetik meg a határon túliak szavazati jogát

A kormánypárt és a Mi Hazánk is nemet mondott.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168