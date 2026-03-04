Népszavazást indítanak az önkormányzatok

Az országos szavazást annak az ígéretnek a fényében indították el ma, hogy az országgyűlési választásokon esélyes pártok ígéretet tettek: meghallgatják a helyi közösségek kéréseit. Az önkormányzatiság helyreállítása a MÖSZ szerint nem tűr halasztást. Erős a szándék arra, hogy ezt a politikai ígéretet bevasalják – írja a Népszava.

A MÖSZ már összeállított egy vaskos háttértanulmányt, most ezt „társadalmasítanák” vagy

ahogy Karácsony Gergely főpolgármester, a MÖSZ társelnöke fogalmazott: „megbeszéljék ezt a főnökeikkel”, a településen élő polgárokkal.

A MÖSZ a szavazás jelentette felhatalmazással tárgyal majd az új kormánnyal az önkormányzatiság helyreállításán, a magyar falvak és városok jogainak és lehetőségeinek visszaszerzéséért.

Öt kérdésre várnak válaszokat

Fotó: Facebook/MÖSZ

Öt kérdésben kérik ki a polgárok véleményét.

A személygépkocsik után fizetendő gépjárműadó továbbra is a kormányhoz folyjon be, vagy az önkormányzatokhoz kerüljön ez a csaknem 100 milliárd forint? Az általános és középiskolák visszakerüljenek-e az önkormányzatokhoz vagy maradjanak az államnál? Tartanak-e attól, hogy az iskolák, a kórházak és a védőnői szolgálat államosítása után a háziorvosi ellátást és a szakrendelőket is központosítaná a kormány? Mit szólnak a települések jelentős gondjaihoz, hogy az építéshatósági jogköröket elvonták, az építési engedélyek kiadását kormányhivatalokhoz rendelték, s hogy mi épülhet a településeken és mi nem. Mi a véleményük a szolidaritási hozzájárulásról, amelynek címén a kormány a központi költségvetés lyukait foltozgatja.

A fenti kérdésekre március 31-ig várják a válaszokat. A szavazáson minden 16 év feletti polgár részt vehet. Szavazni a magyaronkormanyzatok.hu címen lehet egy ellenőrző kódot kérése után, amit azután be kell írni az online szavazó lapra.