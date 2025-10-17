Szétesik a kerület? – népszavazást kezdeményeznek Belső-Erzsébetváros VII. kerületről való leválásáról

A mintegy 90 résztvevő egy tartózkodás mellett szavazatával legitimálta a népszavazás folyamatának elindítását, amely a történelmi zsidónegyed VII. kerületből való kiválásáról szólna. Az önkormányzatot hivatalosan senki sem képviselte, amit a jelenlevők „sztoikus nyugalommal nyugtáztak”. A rabbik felhatalmazást kaptak arra, hogy megkezdjék a tárgyalásokat a szomszédos V., VI. és VIII. kerületekkel – számol be az eseményről az Index.

A Dohány utcai zsinagóga a bulinegyed szélén áll

Fotó: DepositPhotos.com

Polgárőrséggel indult

A szeptember eleji polgárőrség-alapítási kezdeményezés óta eltelt hetek eseménydúsnak bizonyultak — írja a lap. Frölich Róbert és Szabó György rabbik „Magad uram, ha képviselőd nincs” mottóval indította útjára a polgárőrséget, amelybe vallási hovatartozástól függetlenül két nap alatt ötven ember jelentkezett. A túlturizmus, a hajléktalanság, a közbiztonság hiánya, a szemét és a szabálytalanságok ellen szerveződött önvédelmi kezdeményezéshez Terdik Tamás rendőrfőkapitány is támogatását ajánlotta fel.

A csütörtöki gyűlésen a rabbik beszámoltak a polgárőrség létrehozásának jelenlegi stádiumáról és a népszavazás megszervezésének folyamatáról.

Szélesítik a bázist

Döntöttek egy következő gyűlésről is, ahol a konkrét lépéseket fogják egyeztetni. Elhatározták továbbá, hogy a civil szerveződésbe bevonják Erzsébetváros további részeinek lakosságát is, tehát nem csak Belső-Erzsébetváros lakóit.