NER-luxi: miniszterelnöki VIP pirított királyrákkal, ginnel pácolt lazaccal

8,7 millió forintba került a Harcosok Klubja nyitó rendezvényének cateringje - írta Tordai Bence országgyűlési képviselő a hozzá eljutott dokumentumok alapján, vette észre a 444. Eredetileg a meghívott harcosokat is meg akarták vendégelni, de arról végül lemondtak. Tordai a 444-nek azt mondta, a cateringszolgáltatásra ugyanaz a Humán Telex Agency Kft. szerződött le, amely a BOK csarnokot is kibérelte - fél áron - a nyitórendezvényre. A Humán Telex Agencynek Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója volt a résztulajdonosa, és rendezvényszervezésre a korábbi ciklusok adatai alapján szerződött a Fidesz-frakcióval.

A Tordai által megszerzett dokumentumokból kiderült, a 8,7 milliós keretből több napig ellátták a stábot is, a Miniszterelnöki VIP Bekészítés 203 ezer forintot tett ki. A Miniszterelnöki VIP-be 10+5 főre királyrákot, konfitált kacsát és ginnel pácolt lazacot is bekészítettek, de volt magyaros sonka és sajtválogatás is. A legtöbbe a popcorn került, arra csaknem 2,4 millió forintot költöttek.