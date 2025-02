Folytatódik az iszapbirkózás: továbbra sem talál fogást az RTL a TV2 legnézettebb műsorán

A teljes lakosság körében továbbra is népszerű az RTL napi sorozata, a Dobó Kata és Árpa Attila nevével fémjelzett, esti műsorsávban futó Pokoli rokonok. Rendre hozta a napi 500 ezer körüli nézőszámot, a legjobban futó epizódját 505 ezer ember követte. Noha ez egyáltalán nem rossz eredmény, a Pokoli rokonok nyomába sem ér a konkurens kereskedelmi csatornán vele egy időben futó Kincsvadászokkal, aminek a leggyengébben muzsikáló epizódját is 711 ezren nézték.

A hetedik heti nézettségi adatok túl nagy meglepetést nem tartogattak: a két legnagyobb kereskedelmi tévé közönségkedvenc műsorai továbbra is viszik a prímet.

