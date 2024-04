A TV2 székházában is ámuldozhattak ezt a számot látva

Hétről hétre közzéteszik a kereskedelmi csatornák nézettségi adatait, nem volt ez máshogy ezúttal sem: a 13. hét számai közül azonban kiemelkedik egy egyértelmű győztes műsor.

Verhetetlen volt a házasodós reality, örülhetett a TV2

Fotó: TV2 Sajtószoba

A Netflix házasodós realityjének hazai adaptációja, a ’Házasság első látásra’ továbbra is szenzációsan jól megy a TV2-n, a már bemutatkozó 12. hetében is a teljes lakosság körében a győzelmet behúzó széria most még nagyobbat dobott. Amellett ugyanis, hogy a vakon házasodós műsor vasárnapi adása 828 ezres nézettségével simán nyert a teljes lakosság körében,

a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 éves korcsoportban is győzni tudott, és 273 ezres nézőszámával, valamint 25,6 százalékos közönségarányával ebben a szegmensben is tarolt.

Olyan utoljára, hogy ugyanazon műsor nyerte volna a nézettségi adatok mindkét kategóriáját, karácsonykor történt – ekkor a TV2 által adott ’Reszkessetek, betörők!’ robbantott hasonlóan nagyot.

Bezzeg a foci…

A sportesemények közt is akadt egy érdekesség, ugyanis a magyar válogatott ismételten felkészülési meccset játszott, ezúttal Koszovó csapata ellen. A mérkőzésen többek közt Szoboszlai Dominik góljával 2-0-s győzelem született, mindezt 605 ezren követték a képernyők előtt. A válogatott hagyományosan jól teljesít a 18-49-es korcsoportban, ez ezúttal sem történt máshogy, hiszen a meccs 212 ezres nézőszámot és 22,1 százalékos közönségarányt hozott.

Nem volt kérdés a heti győzelem

A 13. héten nem volt valódi verseny a csatornák között, ugyanis a ’Házasság első látásra’ olyannyira erősnek bizonyult, hogy önmagában képes volt egyensúlyozni azt, hogy a TV2 hagyományosan általában gyengébben teljesít a kiemelt kereskedelmi korcsoportban. Összességében tehát a 18-49-es korcsoportban a heti átlagos közönségarányok harcában a TV2 14,2 százalékot ért el, megelőzve az RTL 12,9 százalékát.