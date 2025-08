A TV2 és az RTL is alulmaradt: a legnézettebb műsor nem az övék volt

A nyári műsorrend kialakítása minden évben nagy kihívást jelent a tévécsatornáknak: a nézettség ilyenkor érthető módon megcsappan. Viszont ahogy a múlt heti adatok is mutatták, egy viszonylag eseménytelen, lusta nyári vasárnapon is van, ami képes odaszögezni a sportrajongókat a képernyő elé: például a Forma-1.

Nem volt ez másképp augusztus első hétvégéjén sem, amikor a népszerű autóverseny-sorozat következő állomására, a Hungaroringre érkezett. Borítékolható volt, hogy a közvetítést az átlagosnál többen követik majd; és így is volt. Az M4-en sugárzott szombati időmérő edzésre még csak 169 ezren voltak kíváncsiak a kereskedelmi szempontból kiemelten fontosnak számító 18-59 éves korosztály tagjai közül, a vasárnapi Magyar Nagydíjat viszont már 338 ezren követték. Ez igen magas, egész pontosan 35,8 százalékos közönségarányt jelent.

A teljes lakosság körében is népszerű volt a mogyoródi futam – nem úgy, mint a helyszínen árult 6-7 ezer forintos hamburger. Több mint 662 ezren kapcsoltak a köztévé sportcsatornájára, ami ebben a műsorsávban nyáron kiemelkedően jó eredménynek számít.

A 18-59 éves korosztály körében a Forma-1 után a múlt héten is a hírműsorok bizonyultak a legnézettebbnek. A Tényeken és RTL Híradón kívül a top tízbe az RTL politikai-közéleti heti magazinműsora, a Házon kívül verekedte be magát, mégpedig a második helyre; 206 ezres nézőszámmal. A TV2-n futó Legyen Ön is milliomos! negyedik adását ennél valamivel kevesebben – 185 ezren – követték, ami a tizedik helyhez volt elég. A teljes lakosság körében a Palik Lászlóval újrahangolt, tavaly ősszel ismét műsorra tűzött kvízműsor bizonyult a második legnézettebbnek: 581 ezren voltak kíváncsiak rá.

Kapcsolgatunk? Kapcsolgatunk

Fotó: Depositphotos

Vetélkedők és sorozatok: a felhozatal az évszaknak megfelelő

Hétköznap esténként továbbra is a szórakoztatásé volt a főszerep mindkét csatornánál. Az RTL a holland mintára gyártott vetélkedővel, Az ugrással igyekezett képernyő elé ültetni a játékos kedvű nézőket, míg a TV2-n rendületlenül pörgött a Szerencsekerék, Kasza Tibor vezetésével. Utóbbi azonban jóval népszerűbbnek bizonyult: míg a Gundel Takács Gábor nevével fémjelzett kvízműsor legnézettebb adására is csak 300 ezren kapcsoltak, addig a Szerencsekerék legjobban futó részére 479 ezren voltak kíváncsiak.

A délutáni műsorsávban adott sorozatok nézettsége a korábbi hetekéhez hasonlóan alakult. A TV2 továbbra is két török szériával, Az aranyifjúval és a Féktelen szívvel erősít, az RTL pedig még mindig műsoron tartja a Drága örökösök című magyar vígjátéksorozatot, amelynek legerősebb epizódja is csak 60 ezer nézőt érdekelt. Szemben a Féktelen szívvel, amire 392 ezren kapcsoltak.

Kapcsolódó cikk Csak pisloghatnak a TV2-nél: meglepetést okozott az RTL Kiegyensúlyozott volt az RTL és a TV2 küzdelme.

TV2 vs. RTL: nyáron is őrzi előnyét a TV2

A főműsoridőben mért közönségarány tekintetében ezúttal sem volt igazán markáns különbség a két rivális kereskedelmi tévécsatorna között: a TV2 a 18-59 éves korosztály 12,7 százalékát érte el, míg az RTL esetében ez az arány 11,5 százalék volt.

Ami a csatornacsoportok menetelését illeti: az RTL egy vastag hajszállal (29,8 százalék) maradt le a TV2 csoport mögött (30,5 százalék), míg az MTVA műsorai 9,5 százalékos közönségaránnyal futottak.

Napi bontásban ismét a TV2 bizonyult erősebbnek: a csatorna öt napot is behúzott. Egyedül vasárnap sikerült felülkerekednie az RTL-nek a maga 14,2 százalékával – míg a TV2 aznap 11,9 százalékos közönségarányt produkált. Utóbbi egyébként az éves összesítésben is megtoldotta előnyét: 152 estét húzott be fő versenytársával szemben. Az RTL idén eddig 63 estén bizonyult jobbnak.