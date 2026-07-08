Nézettségi rekordot szállíthatott az M1 az elsötétítéssel – várni kell az új műsorra

Kedden délután, a közmédia új szakmai vezetésének kinevezése után röviddel elhallgatott a Kossuth Rádió (mely a Bartók zenei adását vette át), valamint elsötétült az M1 csatorna, ahol fehér felirat jelent meg egy fekete háttér előtt.

A törökországi NATO-csúcson tartózkodó Magyar Péter miniszterelnök szerint ezzel az M1 nézettségi rekordot érhetett el. A komrányfő közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt erről, hozzátéve:

„mindenkit arra bátorítok, hogy nézze az újra szabaddá, függgetlenné vált köztelevízió adásait.”

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Nosztalgikus mozimaratón híradás helyett

Közben a Port.hu azt írta, hogy a csatornán, mármint az M1-en jelenleg magyar filmek mennek. A kedden 19.56-kor kezdődött A tanú után a következő alkotásokat vetítették:

Megáll az idő

Vizsga

Napló gyermekeimnek

Napló szerelmeimnek

Macskajáték

Sose halunk meg

Régi idők focija

Ha lesz, mutatják

Az M1 műsorújságja tegnap este teljesen eltűnt a Medaklikkről, és a Telekom tévéhálózatán pedig egész napra ez a műsormegjelölés látható: “Magyar filmek és sorozatok”.

A Port.hu érdeklődött az M1 további műsorrendje felől, ám egyelőre nem kaptak frissített műsort, de ígérték, hogy amint frissül a programkínálata, közzéteszik.