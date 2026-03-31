Nézőpont: 66 egyéni körzetben nyerhet a Fidesz

A hagyományosan kormánypárti fölényt mérő kormányközeli Nézőpont Intézet szerint a választási térkép nagy része idén is narancssárga lesz. Választástörténeti és országos közvélemény-kutatások, illetve választókerületekben végzett felmérések alapján úgy becslik, hogy idén a 106 egyéni választókerületből 66-ban győzhetnek a kormánypártok, 39-ben a Tisza Párt jelöltjei – írja a 24.hu.

A Nézőpont elismeri, hogy az általa alkalmazott eljárások közül legpontosabb helyzetképet az egyes körzetekben készített reprezentatív felmérések adnak. Ilyet eddig 30 körzetben készítettek a 106-ból, de szerintük 44-ben szinte biztosra vehető a Fidesz–KDNP, 27-ben az ellenzék (26-ban a Tisza Párt) győzelme. (Noha Magyar Péterék nem kötöttek szövetséget, egy győztes jelöltet a Tisza Párttal „szövetséges” ellenzékiként jelöltek.)

A fennmaradó 35 választókerületből 22-ben nagy valószínűséggel a kormánypárti jelölt fog győzni, 13-ben a tiszás kihívók végeznek az első helyen, egy körzetben pedig a „Tisza-közeli ellenzéki jelölt” lehet a befutó.