Közélet Energiapiac

Nézőpont Intézet: a magyarok többsége a kormány álláspontját támogatja a kőolajvitában

mfor.hu

A magyarok többsége szerint nem Magyarországnak kellene engednie a Barátság kőolajvezeték újraindításáról szóló vitában – mondta a Nézőpont Intézet elemzője legfrissebb közvélemény-kutatásuk eredményét ismertetve az M1 aktuális csatornán szombaton.

Pálfalvi Milán az intézet és a közmédia együttműködésében február 23-24-én, ezer felnőtt telefonos megkérdezésével végzett kutatás eredményei alapján közölte: a válaszadók 51 százaléka nem ért egyet azzal, hogy Magyarországnak kellene engednie az olajvitában, 20 százalékuk mondta azt, hogy nem Ukrajnának, hanem Magyarországnak kellene engednie a kérdésben.

A kormánypárti válaszadók között sokkal nagyobb azok aránya, akik amellett állnak ki, hogy Ukrajnának kell engednie, a Tisza Párt mögött álló megkérdezettek 34 százaléka véli úgy, hogy Magyarországnak - tette hozzá.

Az elemző értékelése szerint bár ezekben a számokban is megmutatkozik Magyar Péterék álláspontja, Brüsszel és a Tisza Párt is gyakorlatilag Ukrajna oldalára állt az olajvitában, a Tisza Pártot támogatók ugyanakkor megosztottak: 27 százalékuk véli úgy, hogy nem szabad feladni a magyar álláspontot.

Pálfalvi Milán hangsúlyozta: az, hogy az összes megkérdezett többsége a magyar álláspontot támogatja, a magyar családoknak az energiabiztonságáról szóló egyértelmű állásfoglalását jelenti, azt, hogy Magyarországot semmilyen eszközzel nem lehet zsarolni.

„Teljesen egyértelműen azt mondják a magyar emberek is, amit a magyar kormány képvisel, hogy az olajvitában Magyarország nem engedhet és Ukrajnának kell engednie” - mutatott rá. Hozzátette, ez nemcsak gazdasági, hanem egy politikai és szuverenitási kérdés is.

Az elemző felhívta a figyelmet arra, hogy ebben a vitában ott van az igazságosság kérdése is: „nekünk, magyaroknak jogunk van ahhoz az energiaellátáshoz, ami a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkezik Magyarországra, erről szerződések is vannak”. Azonban Brüsszel, a Tisza Párt és Kijev ezt „egy egészen más szemüvegen keresztül nézi”; nem a magyar családok energiabiztonsága kérdéseként kezeli, és nem úgy, hogy Magyarországnak szuverén joga a Barátság kőolajvezetéken megkapni azt az energiát, amire szüksége van.

A magyar kormány a stratégiai tartalékok felszabadításával továbbra is biztosítja az energiabiztonságot, ha viszont nem változik meg a helyzet, és Brüsszel, a Tisza Párt, valamint Kijev egyértelműen az olajblokád mellett áll, akkor hónapok múlva energia-árfelhajtó hatás jelentkezhet Magyarországon – jegyezte meg.

(MTI)

