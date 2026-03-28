Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

Változatlanul Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között, míg a DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a parlamentbe jutási küszöböt – mondta az M1 szombat reggeli műsorában Pálfalvi Milánnak, a Nézőpont Intézet elemzőjének a szavait.

A Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március végi közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

A Nézőpont Intézetnél Orbán Viktor, a többi közvélemény-kutatónál Magyar Péter a legnépszerűbb hazai politikus

Ugyanekkora, öt százalékpontos különbség mutatkozik a Fidesz javára a pártok népszerűségében – mondta az elemző.

A felmérés eredményeit ismertetve Pálfalvi Milán kifejtette: a két kisebb párt vezetője viszont lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságához képest. Toroczkai László 16 százalékos népszerűsége 8 százalékponttal haladja meg pártjáét, a Mi Hazánkét, míg Dobrev Klára 8 százalékos népszerűsége 5 százalékponttal a DK támogatottságát.

A két kisebb párt esetében is jelenthet tartalékot a listavezető személyének relatív népszerűsége, ami további szavazatokat vonzhat az ellenzéki szavazóktól. Dobrev Klára személyes népszerűsége lehetséges, hogy hatással lesz arra, hogy pártja átlépje a bejutási küszöböt – mondta.

A többi közvélemény-kutatónál fordított a helyzet

Ugyanakkor az MTI beszámolójához hozzá kell tenni, hogy több más intézet, például a Medián és a 21 Kutatóközpont mérései szerint az ellenzéki térfélen Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, sőt, bizonyos mutatókban (például a teljes népesség körében mért kedveltségben) megelőzi a miniszterelnököt is.

A 2026. március végi adatok alapján pedig így áll a helyzet a biztos szavazók (vagy biztos pártválasztók) körében:

Medián: A legfrissebb, március 25-27-i adatok alapján jelentős, 14-20 százalékpontos a Tisza-vezetés (53 százalék a Tiszának, 39 százalék a Fidesznek), ami akár kétharmados többséget is jelenthetne számukra egy választáson.

Republikon Intézet: A március 27-én közzétett adatok szerint a Tisza 9 százalékponttal vezet (44 százalék vs. 35 százalék) a biztos szavazók között.

21 Kutatóközpont: Március közepi mérésük szerint a biztos pártválasztóknál szintén a Tisza vezet 14 százalékponttal.

Závecz Research: Március eleji adatai alapján 50-38 arányú, azaz 12 százalékpontos Tisza-vezetést mutattak.