Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

A kormányközeli intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Fidesz elnökének támogatotsága 42 százalékos, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

Változatlanul Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között, míg a DK és a Mi Hazánk elnökének népszerűsége is meghaladja a parlamentbe jutási küszöböt – mondta az M1 szombat reggeli műsorában Pálfalvi Milánnak, a Nézőpont Intézet elemzőjének a szavait.

A Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március végi közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy Orbán Viktor továbbra is őrzi vezető helyét a négy politikus versenyében 42 százalékos támogatottsággal, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

A Nézőpont Intézetnél Orbán Viktor, a többi közvélemény-kutatónál Magyar Péter a legnépszerűbb hazai politikus
Ugyanekkora, öt százalékpontos különbség mutatkozik a Fidesz javára a pártok népszerűségében – mondta az elemző.

A felmérés eredményeit ismertetve Pálfalvi Milán kifejtette: a két kisebb párt vezetője viszont lényegesen népszerűbb saját pártjának támogatottságához képest. Toroczkai László 16 százalékos népszerűsége 8 százalékponttal haladja meg pártjáét, a Mi Hazánkét, míg Dobrev Klára 8 százalékos népszerűsége 5 százalékponttal a DK támogatottságát.

A két kisebb párt esetében is jelenthet tartalékot a listavezető személyének relatív népszerűsége, ami további szavazatokat vonzhat az ellenzéki szavazóktól. Dobrev Klára személyes népszerűsége lehetséges, hogy hatással lesz arra, hogy pártja átlépje a bejutási küszöböt – mondta.

A többi közvélemény-kutatónál fordított a helyzet

Ugyanakkor az MTI beszámolójához hozzá kell tenni, hogy több más intézet, például a Medián és a 21 Kutatóközpont mérései szerint az ellenzéki térfélen Magyar Péter a legnépszerűbb politikus, sőt, bizonyos mutatókban (például a teljes népesség körében mért kedveltségben) megelőzi a miniszterelnököt is.

A 2026. március végi adatok alapján pedig így áll a helyzet a biztos szavazók (vagy biztos pártválasztók) körében:

Medián: A legfrissebb, március 25-27-i adatok alapján jelentős, 14-20 százalékpontos a Tisza-vezetés (53 százalék a Tiszának, 39 százalék a Fidesznek), ami akár kétharmados többséget is jelenthetne számukra egy választáson.

Republikon Intézet: A március 27-én közzétett adatok szerint a Tisza 9 százalékponttal vezet (44 százalék vs. 35 százalék) a biztos szavazók között.

21 Kutatóközpont: Március közepi mérésük szerint a biztos pártválasztóknál szintén a Tisza vezet 14 százalékponttal.

Závecz Research: Március eleji adatai alapján 50-38 arányú, azaz 12 százalékpontos Tisza-vezetést mutattak.

 

 

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

A Hungaroring, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. és a Magyar Motorsport Szövetség a kedvezményezett.

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Közel 1400 ingatlan került a Jövő Nemzedék Földje nevű entitáshoz.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Panyi Szabolcs: készpénzt, drágakövet hozhatott magyar kormánygép Oroszországból

Állítólag NATO és EU tisztségviselők beszéltek a 2016-2017 óta tartó szállításokról az újságírónak. A külügyi tárca szerint nevetséges a vád. 

Az ukránok kilőttek egy orosz jégtörő hajót a Balti-tengeren

Ez az első ismert sikeres csapás orosz hadihajó ellen a Balti-tengeren.

Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

Szerinte sosem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok.

A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

A Nézőpont szerint a Fidesz 46, a Tisza 40 százalékot szerezhet.

Szeged eddigi ellenzéki képviselője is visszalépett

Szabó Sándor háromszor tudott mandátumot szerezni.

Ukrán vagy orosz kémek vannak a spájzban Gulyás Gergely szerint? Percről percre a csütörtöki Kormányinfóról

Kémbotrányok repkednek, de mit mond a kormány? Kövesse velünk a bejelentéseket, kérdéseket és válaszokat!

Április 7-én Budapestre jöhet Trump alelnöke

A látogatás részletei azonban még változhatnak.

