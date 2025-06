A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

Ezek alapján egy most vasárnap tartott választás során a Fidesz 108, a Tisza Párt 82, a Mi Hazánk Mozgalom pedig 8 mandátumot szerezne. A 199. mandátum pedig a német nemzetiségi képviselőnek jutna – írták.

A Nézőpont Intézet elkészítette a „legvalószínűbb listás eredmény” alapján az új Országgyűlés összetételére vonatkozó mandátumbecslését is.

A két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk Mozgalom (7 százalék) jutna be a parlamentbe, amely 2 százalékpontot veszített a márciusi eredményéhez képest, ez megfelel a tavalyi EP-választáson elért belföldi szavazatarányának (6,7 százalék), a DK pedig 3 százalékot érne el.

Mint írták, a Fidesz 44 százalékos listás eredménnyel győzne egy most vasárnapi, mintegy 10 hónappal a várható 2026-os országgyűlési választási időpont előtt tartott választáson. Ez az eredmény hibahatáron belül megfeleltethető a márciusi eredményének (45 százalék) és az egy évvel ezelőtti EP-választáson elért belföldi eredményének (43,7 százalék) is, azaz a Fidesz által elérhető választási eredmény nem változott az elmúlt egy évben – emelték ki.

Győzne a Fidesz és hárompárti parlament alakulna a Tiszával és a Mi Hazánkkal egy most vasárnapi országgyűlési választáson; nem jutna be a Kétfarkú Kutya Párt és a Demokratikus Koalíció – közölte a Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása alapján az MTI-vel pénteken.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!