„Néztem is mindig, hogy ki van gyúrva” – Varga Juditot tanúként hallgatták meg a Völner-Schadl-perben

Tanúként hallgatta meg csütörtökön a Fővárosi Törvényszék Varga Judit volt igazságügyi minisztert a Völner-Schadl-perben. Neve a nyomozati anyagokban és a per során is többször előkerült, de eddig nem idézték be. A bíróságon elmondta: miniszterként nem tartozott a prioritásai közé a végrehajtók vezetőjével találkozni, és jelzést sem kapott szabálytalanságokról.

A Telex tuósítása szerint Varga arról beszélt, hogy megtartotta Trócsányi László idejéből a működést és Völner Pált is államtitkárként. Bóka János szerepéről megjegyezte: „nagyon sajnáltam, hogy egy serpa lett”.

Schadl Györgyről azt mondta, csak szakmai kapcsolatuk volt, nem találkoztak baráti alapon: „nem akarom megsérteni a végrehajtói szakmát, de nem tartozott a prioritásaim közé, hogy a rendjük vezetőjével találkozzam”. Schadl személyéről hozzátette: „néztem is mindig, hogy ki van gyúrva”.

A kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: nem avatkozott a kinevezésekbe, nem kapott jelzést problémákról, és nem ellenőrizte közvetlenül az államtitkárokat. Schadl őrizetbe vételéről csak a sajtóból értesült, utána beszélt Völnerrel, aki szerinte nyugodtnak tűnt. Elmondta, hogy a végrehajtói ügyeket államtitkári szinten intézték, és nem állhatott a minisztérium kapujában, hogy figyelje, ki kivel találkozik. A bíróságon bemutatott üzenetváltásokról azt mondta, hogy azok szakmai egyeztetések voltak.

Kapcsolódó cikk Vád alatt is nő Schadl György pálmája Dől a nyereség a végrehajtó irodákból.

A nyomozati anyagok szerint Schadl és Völner szoros korrupciós kapcsolatban álltak, a volt államtitkár rendszeresen milliókat kapott, cserébe segítette Schadl érdekeit a kinevezéseknél. Ezekben az anyagokban szerepel egy lehallgatott beszélgetés is, amelyben Völner Pál így fogalmazott Schadlnek:

„Miniszter asszony kedveskedett nekem. Pegasus-ügyben.”