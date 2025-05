Nikkelt találtak a bátonyterenyei akkugyár dolgozóinak vérében

Az Átlátszó cikke szerint a bátonyterenyei akkumulátor-feldolgozó üzem duplájára bővítheti kapacitását, miután április 24-én megkapta a környezetvédelmi engedélyt – annak ellenére, hogy a korábban többször bírságolt és ideiglenesen bezárt létesítmény működésével szemben továbbra is súlyos aggályok merülnek fel. A dél-koreai hátterű SungEel Kft. évi 27 400 tonna veszélyes hulladék feldolgozására kapott engedélyt, miközben a helyiek aláírásgyűjtéssel és lakossági fórummal tiltakoznak az üzem ellen.

A hatósági engedélyeztetési eljárás közmeghallgatása ismét személyes részvétel nélkül zajlott, írásban. A környezeti kockázatokkal kapcsolatos kérdésekre több lakos sem kapott kielégítő választ.

Közben kiderült: 12 dolgozó szervezetében határérték feletti nikkelszintet mutattak ki egy laborvizsgálat során. Bár a munkáltató évente elvégzi a kötelező egészségügyi ellenőrzéseket, a fokozott expozíció miatt szükséges kontrollvizsgálatok – a munkavállalók állítása szerint – elmaradtak. A dolgozók közül többen saját költségen vizsgáltatták magukat, ezekből derült ki a szennyezés.

A helyi kormányhivatal elismerte, hogy voltak problémák, de szerintük a cég kivizsgálta az eseteket, és a munkavállalók továbbra is alkalmasak a munkavégzésre. A vizsgálatok azonban még nem zárultak le.

A lap szerint a környék lakói közül már több mint 3600-an írták alá a bővítés elleni petíciót. A május 9-i fórumon Berki Sándor független országgyűlési képviselő és Orosz István, Bátonyterenye polgármestere is felszólalt. Utóbbi hangsúlyozta: „SungEel go home!” – mert szerinte a város szívében nincs helye egy évente több tízezer tonna selejt akkut feldolgozó üzemnek. A fórum résztvevői között volt, aki polgári engedetlenséget is kilátásba helyezett.