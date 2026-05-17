Nincs itt semmi látnivaló – Havasi Bertalan ügyéről nyilatkozott a munkajogász

A lentebb is olvasható hír szerint megpecsételődött Havasi Bertalan sorsa, miután Magyar Péter miniszterelnök felmetette őt szombaton. Havasi Bertalan ügyében több korábbi vezető politikus is állást foglalt.

A frissen felállt új kormányzat miatt jogászkodás kezdődött, hogy jogszerűen nem volt elbocsátható Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda ugyanis a Fidesz-kormány végével már nem tevékenykedik – vélték egyesek.

Ugyanakkor kormánylendelet mondja ki, hogy

a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2026. június 15. napján szűnik meg,

a Telex által megkérdezett munkajogász szerint ez azt jelenti, hogy egyelőre létezik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, ezt pedig törvény szerint

a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja a vezetését.

Jogilag korrekt

A Magyar Közlönyben egyébként valóban az áll, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára mentette fel a miniszterelnök Havasi Bertalant, de a fent idézett törvény és rendelet alapján ez Tuzson Bence állításával ellentétben most már nem Rogán Antal, hanem Ruff Bálint.

A Telex által megkérdezett munkajogász szerint ez az eljárás így jogszerű.

Havasi szombaton különös szóváltásba került a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán Magyar Péterrel, aki újságíróknak mutatta be éppen Rogán Antal egykori minisztériumi épületét.

Itt egy gyors kézfogás után Havasi azt ajánlotta Magyarnak, hogy ha a gatyájánál fogva kilógatná őt a zászlórúdra, akkor nagyobb lenne a látványosság.