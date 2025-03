Nincs pénz: mi lesz így a kisföldalattival?

A szerelvények többsége 50 évnél idősebb, a tervezett futásteljesítményüket 30-40 százalékkal túllépték. Karbantartásuk jelentősen drágább, mint az újabb metrókocsiké, és már a forgalomba állításuk után is konstrukciós hibák jelentkeztek rajtuk. Egy 2022-es vizsgálat szerint 5-10 éven belül cserélni kellene őket, de az új szerelvények 2027-ig biztosan nem érkeznek meg.

A projekt finanszírozása azonban egyelőre bizonytalan. A főváros abban bízott, hogy a rákosrendezői beruházásra ígért 320 milliárd forintból jut erre a célra is, de az adásvételi szerződés még nem született meg. Ha ez az út nem járható, marad a hitel, csakhogy ehhez is szükség lesz a kormány engedélyére. Márpedig az Orbán-kabinet még egyetlen egyszer sem járult hozzá a főváros hitelfelvételéhez.

Az új szerelvények beszerzése azonban jelentős késést szenvedhet. A közbeszerzési eljárás lezárása akár egy évig is eltarthat, ezt követően másfél-két év alatt készülhet el a prototípus, majd újabb két év szükséges a sorozatgyártásra. Így a földalatti új járművei optimista becslés szerint is legkorábban 2029–2030-ra érkezhetnek meg, de csak akkor, ha még az idén kiírják a tendert.

