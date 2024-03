Nincs vége a kegyelmi botránynak: előkerült K. Endre, a rendőrség is nyomoz

Az RTL Házon kívül című műsorának riportjából derült ki, hogy K. Endre a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese még februárban megkereste az egyik molesztált áldozatot, akit arra akart rávenni, hogy utólag mossa tisztára a nevét.

A férfi ennivalót, cigarettát vett a most 21 éves fiúnak és édesanyjának, illetve pénzt is adott a fiúnak azért, hogy videóra mondja, nem követte el azt, ami miatt jogerősen elítélték. A fiú ezt megtette, de K. Endre egy újabb találkozót kért tőle, ezt viszont már rögzítette az RTL stábja is.

"Egy padra ültek le beszélgetni, ahol K. Endre újra az ártatlanságát hangoztatta. Azt magyarázta, hogy nem igaz, ami a bírósági ítéletekben szerepel, és ő ott sem volt akkor, amikor az igazgató arra kényszerítette az egykori áldozatot, hogy módosítsa a korábbi vallomását az érdekében.

'Majd lecseng, és ha eljön az igazság napja, akkor sok minden kiderül. Akkor majd fény derül arra is, hogy engem meghurcoltak, a köztársasági elnököt, itt politika az egész, tudod '

- mondta K. Endre" az rtl.hu összefoglalója szerint, és egy újabb felvételt akart, mert a februári videó nem sikerült elég jól. Az ügyvédjére hivatkozva arról beszélt,

"hogy hangsúlyozottabban lehetne esetleg mondani, hogy nem történt semmi olyan, hogy nem írattam én alá veled semmit, nem tettem elő papírt, amit alá kellett volna írni".

A fiú végül visszautasította az újabb felvételt, és arra kérte K. Endrét, hogy törölje a korábbi felvételeket is. Ezt állítólag a férfi megtette, de azt mondta, az ügyvédje ettől még kezdhet ezekkel valamit, hiszen neki már elküldte azokat.

"Én kitöröltem, hogy ügyvéd kezd-e valamit, vagy nem, nem tudom, de mondom, idáig nincs olyan politikai helyzet"

- mondta, mielőtt elváltak volna.

A dolog azért különösen "szép", mert - emlékezhetünk - K. Endrét nagyjából pontosan ezért ítélte el a bíróság, azaz azért, mert a pedofil igazgató V. János érdekében megpróbálta vallomásaik visszavonására kényszeríteni a molesztált gyerekeket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el a riportban látottak miatt egy magánszemély feljelentése alapján.

"Az egyik kereskedelmi televízió adásában 2024. március 10-én közzétett felvétel szerint egy férfi arra próbálta rábírni a korábban már jogerősen lezárt ügyében tanúként kihallgatott fiatalembert, hogy változtassa meg az ügyben tett vallomását. A közzétett felvételt a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja"

- szól a rendőrségi közlemény.